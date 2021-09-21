NASA, Buz Aramak İçin Ay’a Bir Gezgin Gönderecek

NASA, 2023 yılında Artemis görevinin bir parçası olarak Ay'a yeni bir uzay aracı göndereceğini duyurdu. VIPER isimli bu keşif aracı, Nobile Krateri isimli bölgede buz arayacak. Eğer Ay kaşifi aranan buzu bulursa, Ay'da Mars ve diğer görevler için roket yakıtları üretilecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis misyonu kapsamında yeni bir adım atacağını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre NASA, 2023'te buz aramak için Ay'a bir gezgin gönderecek. Nobile Krateri isimli bölgede çalışacak bu gezgin, henüz su bile bulunamayan Ay'da yüzeyin hemen altında su buzu arayacak. Eğer bu katman gerçekten bulunabilirse, Mars görevleri için roket yakıtı üretimi yapılması planlanıyor.

Aslına bakacak olursak NASA; Nobile Krateri ile ilk kez ilgilenmiyor. Kurum, bu krateri uzunca bir süredir uzaktan izliyor. Güneş Sistemi'nin en soğuk yerlerinden bir tanesi olduğu düşünülen kraterle ilgili konuşan NASA yöneticilerinden Lori Graze, "Nobile Krateri, başka bir küçük gök cismiyle çarpışma sonucu oluşan, güney kutbuna yakın bir çarpma krateridir." ifadeleriyle krateri tanımlıyor.

İşte 2023'te Ay'da buz arayacak keşif aracı

NASA tarafından yapılan açıklamalarda, 2023 yılındaki görevde kullanılacak uzay kaşifine "Volatiles Investigating Polar Exploration Rover" yani VIPER ismi verildiği ifade edildi. 430 kilogram ağırlığa sahip olan keşif aracı, Dünya'dan gerçek zamanlı olarak izlenebilecek. Ayrıca kaşifin kontrolü de yine Dünya'dan yapılacak. Nispeten hızlı bir uzay aracı olacağı ifade edilen VIPER'ın saatte 800 metre yol alması ve Güneş'ten toplayacağı enerji ile de 50 saat boyunca kesintisiz olarak kullanılması bekleniyor.

NASA son birkaç yıldır, Artemis misyonuna ayrı bir önem gösteriyor. Zira bu uzay görevi, yıllar sonra insanlığın yeniden Ay'a ayak basacağı anlamına geliyor. Ancak NASA için işler pek de yolunda gitmiyor. Zira daha önce yapılan açıklamalara göre 2024 yılında Ay'a insan gönderilecekti. Ancak bu kararla ilgili erteleme yoluna giden NASA, bu önemli olayın 2026 yılında gerçekleşeceğini duyurdu. Çalışmaların bir kez daha gecikip gecikmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.