Elon Musk, Tesla’ya ‘Steam’in Ne Zaman Geleceğini Açıkladı

Elon Musk'tan Tesla ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda, Tesla otomobillere getirilecek Steam entegrasyonu için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Elon Musk'a göre Tesla otomobiller, önümüzdeki ay itibarıyla Steam çalıştırmaya başlayacak.

2022 yılının başlarında, sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tesla otomobillere dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'in geleceğinden bahsetmiştik. Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarda, entegrasyon çalışmalarının devam ettiği ve Tesla'daki bilgi-eğlence ekranlarının Steam'deki tüm oyunları açabilecek potansiyelde olduğu ifade edilmişti.

Elon Musk, oyun tutkunu yetişkinlerin merakını çeken konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Steam entegrasyonu için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinden bahseden Musk, Ağustos 2022'yi işaret etti. Musk'a göre Tesla otomobiller, çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay itibarıyla Steam çalıştırmaya başlayacak.

Tesla neden böyle bir çalışma yapıyor?

Aslına bakacak olursak Tesla otomobillerde kullanılan bilgi-eğlence ekranları, halihazırda oyun oynamaya imkan tanıyor. Bu bağlamda, Cuphead ve Sonic the Hedgehog 1 gibi oyunlar bu ekrana önyüklü olarak geliyor. Tesla sahipleri de araçları şarj halindeyken vakit geçirmek için oyun oynayabiliyorlar. Ancak olay bundan ibaret değil. Elon Musk, bir süre önce yaptığı açıklamalarda Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi oyunların da Tesla otomobillere geleceğini duyurmuştu. Özetle; Tesla otomobiller, Steam'daki tüm oyunları çalıştırabilecek.

Elon Musk ve Tesla ekibi, araç içi eğlence sistemlerini önemsiyor. Ancak bilgi-eğlence ekranlarına oyun yüklemek ve bu oyunların oynanabilmesini sağlamak, hiç de kolay değil. İşte Steam, tam da bu noktada devreye girecek. Şirket, kendi bilgi-eğlence ekranlarına tek tek oyun yüklemek yerine, Steam'i entegre edecek. Bu sayede de aracı bir yazılım, Tesla'nın amacına ulaşmasını kolaylaştıracak. Ağustos 2022, Tesla'yı her zamankinden çok daha fazla konuştuğumuz bir dönem olabilir gibi görünüyor.

Tesla oyun açacak da donanım gücü ne kadar?

Tesla otomobillerin teknik özellikleri açısından PlayStation 5 ile aynı performansı verebilecek kadar güçlü. Örneğin Tesla Arcade'de AMD RDNA2 Navi 23 GPU yer alıyor. Bu GPU'nun gücü; 10 TFLOPS olarak kayıtlara geçti. PlayStation 5'in GPU gücü ise 10,28 TFLOPS. Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil ancak Tesla, dünyanın en iyi oyun konsollarına kafa tutabilecek potansiyele sahip gibi görünüyor.