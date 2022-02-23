Tesla otomobillerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Elon Musk, Steam'in arabalara entegre edilmesi üzerinde çalışıldığını söyledi. Peki Tesla'nın multimedya sistemi, teknik anlamda Steam'de yer alan her oyunu çalıştırabilir mi?

Otomobil dünyasında elektrik motoru devrimini başlatan Tesla, şimdi de sektörde yeni bir furya başlatacak gibi görünüyor. Zira Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla, yakın bir gelecekte Steam'i otomobillerine entegre edecek. Böylelikle oyuncular, Steam kütüphanelerindeki tüm oyunlara Tesla otomobilleri üzerinden ulaşabilecekler.

Aslına bakacak olursak Tesla otomobillerde bulunan multimedya ekranı, arabanın içerisinde oyun oynanmasına zaten imkan tanıyor. Hatta arabaların direksiyonları da kumanda gibi kullanılıyor. Şirket, bu tür gelişmeler için özel bir ekip dahi kurdu. Bu ekip; Tesla Arcade olarak isimlendirilen bir oyun platformu kurmaya çalışıyor ve bunun için de dünyanın önde gelen bazı oyun stüdyoları ile iş birliği yapıyor. Elon Musk'ın son açıklamaları, bu iş birliklerinin boyut atlayacağını gözler önüne seriyor.

Elon Musk, otonom arabalarda eğlencenin çok önemli olduğunu düşünüyor

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre özellikle de otonom araçlarda eğlence çok önemli. Milyarder iş insanı, yaptıkları çalışmaların bunun üzerine inşa edildiğini belirtiyor. Ancak yetkililer, bu konuda Elon Musk gibi düşünmüyorlar. Hatta bu konu bir süredir ABD'nin gündeminde. Tesla otomobillerin hareket halindeyken oyun oynamaya imkan tanıyan sistemi bir süredir eleştiriliyor.

Elon Musk, Tesla'nın Steam entegrasyonu ile pek de bir detay vermedi. Ancak yapılan açıklamalar, yapılacak çalışmalarla Steam'in doğrudan Tesla'daki multimedya sistemine entegre edileceğini gösteriyor. Yani Steam'in yepyeni bir sürümü oluşturulacak. Ancak burada önemli bir husus var. Steam'de yer alan her oyun, her PC'ye uygun değil. Öyle ki bazı oyunları çalıştırabilmek için üst düzey bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor. Peki Tesla'nın multimedya sistemi, bu sistem gereksinimlerini karşılayabilir mi?

Tesla Arcade ile oyun konsolları ve PC'ler arasında nasıl bir performans farkı var?

Tesla Arcade platformunun güncel teknik özelliklerine baktığımızda; aslında oldukça etkileyici sonuçlarla karşılaşıyoruz. Örneğin Tesla Arcade'de AMD RDNA2 Navi 23 GPU yer alıyor. Bu GPU'nun gücü; 10 TFLOPS olarak kayıtlara geçti. PlayStation 5'in GPU gücü ise 10,28 TFLOPS. Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil ancak Tesla Arcade, dünyanın en iyi oyun konsollarına kafa tutabilecek potansiyele sahip gibi görünüyor.