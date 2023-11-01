Eski adıyla Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk, rakip platform Threads'e sataşmaktan geri durmadı. Musk, yaptığı bir açıklamada Threads'e Mark Zuckerberg'in bile bir şey yazmadığını söyledi.

Son yılların en tartışmalı isimlerinden biri olan Elon Musk, uzun süre büyük yıldızı olduğu Twitter'ı satın alıp sonrasında da platformun adını X olarak değiştirmişti. Musk, katıldığı bir programda X'in en büyük rakibi olarak gösterilen Threads'e sataşmayı ihmal etmedi.

ABD'nin popüler ve tartışmalı podcast yayınları arasında yer alan Joe Rogan Experience'e konuk olan Elon Musk (daha önce de katıldığı ve uyuşturucu kullandığı podcast, evet), gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Musk, Meta ile ilgili sorulara oldukça alaycı yanıtlar vermeyi tercih ederken, Threads'in sessizleşmesine de gönderme yaptı.

"Zuck'ın kendisi bile paylaşım yapmıyor"

Aslında Threads, katılım rekoru kırarak faaliyete geçmişti ancak Musk, Joe Rogan'ın uygulamayı "Hayalet kasaba" olarak nitelendirmesinin ardından "Evet, korkutucu şekilde sessiz." diyerek X'in rakibine laf attı. Bir anlamda gelen pası değerlendirme fırsatını kaçırmadı. Musk sözlerine "Demek istediğim, Zuck'ın kendisi bile gönderi paylaşmıyor. Kendi uygulamanı kullanman gerekir." şeklinde devam etti.

Zuckerberg'in Threads profiline baktığımız zaman aslında uygulamayı kullandığını ancak Musk gibi sürekli bir şeyler paylaşmadığını görüyoruz. Zuckerberg'in Facebook'ta da benzer bir yaklaşım sergilediğini göz önüne alırsak bu daha çok kişisel tercih olarak gözüküyor. Zuckerberg platformda genelde haftada bir ya da iki haftada bir şeyler paylaşıyor. Meta'nın kurucusu, son olarak beş gün önce, platforma GIF kullanma ve anket özelliklerinin geleceği yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.