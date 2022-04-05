Geçtiğimiz gün Twitter'ın %9,2'lik kısmını satın alan ve platform için en büyük söz sahibine dönüşen Elon Musk, ilk icraatını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı.. Musk, kullanıcılara yıllardır tartışılan bir özelliği isteyip istemediklerini sordu.

Her geçen gün dünyayı şaşırtmaya devam eden Elon Musk, dün hiç beklenmeyen bir haberle dünya basınında manşete oturdu. Elon Musk, Twitter hisselerinin %9,2’sini satın alarak şirketin en büyük pay sahibi haline dönüştü. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu satın alım, Elon Musk’ı Twitter’ın en büyük söz sahibine de dönüştürdü.

Satın alımın ardından Musk, bugün kullanıcılara yeni bir anket sundu. Bu anket, Twitter’da pek çok kullanıcının çok uzun yıllardır istediği, pek çoğunun da karşı çıktığı Tweet düzenleme özelliğiydi. Musk’ın söz sahipliğini kullanarak anket sonucuna göre hareket edeceği bu anket, şu anlık ‘Evet’çilerden yana durumda.

"Düzenleme butonu istiyor musunuz?"

Elon Musk’ın anketi, Twitter’da henüz bitimine 18 saat kalmış olmasına rağmen 2 milyon kullanıcının oyunu toplamayı başardı. Bu nedenle fazlasıyla adil olduğu söylenebilecek olan ankette şu anki sonuçlar, kullanıcıların %74,1’inin Tweet düzenleme butonu istediğini, %25,9’ununsa istemediğini gösterdi.

Öte yandan pek çok kullanıcı, bu özelliğin ‘ölçülü’ bir şekilde gelmesini talep etti. Tweet sahiplerinin Tweet’i istedikleri gibi değiştirebilmelerinin tehlike yaratabileceğini belirten kullanıcılar, butonun Tweet atıldıktan sonra belli bir süre boyunca kullanılabilmesi gerektiğini ve yapılan düzenlemelerin farklı bir bağlantıda düzenleme geçmişi şeklinde görüntülenmesi gerektiğini söyledi. Elon Musk da bu fikri ortaya atanlardan birine “Mantıklı duruyor.” cevabını verdi.

Twitter, önümüzdeki dönemde büyük değişikliklere uğrayacak gibi..