Tesla'nın 2022'nin İlk Çeyreğinde Kaç Araç Sattığı Açıklandı

Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2022 yılını ilk üç ayında sattığı araç miktarını açıkladı. Dev şirket, COVID ve tedarik sorunlarına rağmen ilk çeyrekte bir önceki çeyrekten ve 2021'in ilk çeyreğinden daha fazla satış yapmayı başardı.

Birçok otomobil üreticisinin çevresel sebeplerden dolayı dünya çapında gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobillere yöneldiği bilinen bir gerçek. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın şirketi Tesla da bu araçlar konusunda öncü olarak nitelendiriliyor ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi olarak gösteriliyor. Durum böyle olunca şirketin başarısı satış rakamlarına da yansıyor.

Yakın zamanda ülkemize de gelecek olan Tesla, 2021 yılının sonunda satış verileri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Dev şirket, küresel çapta yaşanan çip krizine rağmen geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 308.600, o yılın tamamında ise 936.172 araç sattığını duyurmuştu. Bu durum da Tesla’nın bir önceki yılki satışlarda %87 artış olduğunu ortaya koyarak şirketin başarısını göstermişti. Şimdi ise 2022’nin ilk üç ayını tamamladığımız şu günlerde dev otomobil üreticisinden yeni satış verileri paylaşıldı.

İlk çeyrekte 310.048 araç satıldı

Tesla, yapılan yeni açıklamalarda 2022’nin ilk çeyreğinde 310.048 aracı tüketicilere teslim etmeyi başardığını duyurdu. CEO Elon Musk, yaşanan tedarik sorunları ve COVID sebebiyle şirketin Şanghay’daki fabrikasına atıfta bulunarak ilk çeyreği ‘zor’ bir süreç olarak nitelendirdi. Buna rağmen satışların yüksekliğine vurgu yapan Musk, Tesla çalışanlarına ve tedarikçilerin başarısına dikkat çekerek onlara teşekkür etti.

Dev otomobil üreticisi yaptığı bir basın açıklamasında, yapılan teslimatların 295 bin 324’ünün Model 3 ve Model Y’den, 14 bin 724’ünün ise Model S ve Model X’ten oluştuğunu ifade etti. Bu sayılar da Tesla’nın hem bir önceki çeyrekteki 308 bin 600’lük, hem de 2021’in ilk çeyreğindeki 184 bin 800’lük satışı geride bıraktığını ortaya koydu. Bunun da yıllık olarak yüzde 68’lik bir artışa denk olduğunu belirtmek gerek. Ayrıca işin üretim tarafından da verilerin geldiğini ve şirketin bu süreçte 305 bin 407 araç ürettiğini belirtelim.

Tesla, son zamanlarda yaşanan sorunlara rağmen satışlarını yüksek seviyelerde tutmayı başardı. Geçen ay, Çin’de tekrar COVID vakalarının hızla yükselmesi sebebiyle en büyük fabrikalarından Şanghay tesisini kısa bir süre kapatmıştı. Fabrika daha sonra geri açılsa da geçtiğimiz vaka artışları sebebiyle tesisin bir kez daha kapatılmasına karar verilmişti.