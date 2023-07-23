Elon Musk, Twitter üzerinden sahibi olduğu platformun ismini, logosunu ve domain’inin kendi şirketi olan ‘X’ ile değiştireceğini duyurdu.

Twitter’ın sahibi multi milyarder Elon Musk, platformu devraldığı günden beri yaptığı hiçbir eylemi kullanıcılara tam anlamıyla kabul ettiremedi. Gerek Twitter Blue aboneliği olsun, gerek spam ve botlar azalsın diye Tweet görüntüleme sınırı olsun veya gerekse DM görüntüleme sınırı olsun, hiçbiri tam anlamıyla oturmuş özellikler değil.

Bütün bunların üstüne yakın zamanda Musk’ın kendisinin de belirttiği gibi Twitter’ın X Corp ile birleşeceği ve bir ‘her şey uygulaması’ olacağını öğrenmiştik. Son gelişmelerle birlikte kendisinin Twitter’ın da adını değiştireceği öğrenildi.

“Twitter kuşlarını kaybedecek”

Platformun adını ve logosunu değiştirmeyi planladığını açıklayan Musk, Twitter’ın logosunun en tanınabilir varlığı olduğunu söylediği mavi kuşu, “iyi bir X logosu” ile değiştireceğini söyledi. Twitter’ın markasına ve kuşlara veda edeceğini belirten ünlü milyarder, Twitter’ı “her şey uygulaması” haline getirmek istediğini de ifade etti.

Zaten Ekim ayında platformu devraldığında da X’i yaratmak için bir yakıt niyetine Twitter’ı kullanacağını belirten Elon Musk, bu sabah attığı gönderilerde X için takipçilerinden bir logo istemişti ve 1 saat içerisinde gelen cevaplardan bir logoyu paylaşmıştı.

Ondan sonra da içerisinde X barındıran bir grup fotoğraf paylaştı ve retweet etti. Kendisi ayrıca Twitter.com domain’inin de x.com olarak değişeceğini resmen onayladı. Bütün bu olayların ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.

Twitter'ın domaini de değişecek:

Bakalım Musk bu gidişile vaat ettiği gibi evreni mi anlayacak yoksa Twitter’ı mı batıracak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.