Business Insider'ın iddiasına göre Elon Musk, Avrupa Birliği'nin dezenformasyon nedeniyle yaptığı baskıdan kurtulmak için çok parlak bir fikre sahip. Ünlü girişimci, sorunu çözmek yerine platformu Avrupa'da kapatmayı düşünüyor.

Elon Musk yönetimindeki X (Twitter), son günlerde Avrupa Birliği’nden İsrail-Filistin gerginliği nedeniyle baskı görüyordu. AB, dezenformasyon nedeniyle platforma soruşturma başlatmış, yanlış bilgilerin kullanıcılara gösterildiğini belirtmişti. Yetkililer, Musk’a uyarılarda bulunarak bu problemin çözülmesini istiyordu.

Ancak X’te dolaşan dezenformasyonun önüne pek geçilemedi. Hâlen platformda yaşananlar hakkında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bugün ortaya atılan bir iddia ise Musk’ın baskılardan kurtulmak için soruna çözüm bulmak yerine başka bir yol seçebileceğini gösteriyor.

Elon Musk, X’i Avrupa’da erişime kapatabilir

Business Insider’ın şirkete yakın bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre Elon Musk, Avrupa Komisyonu’nun yasalarından pek memnun değil. Ünlü milyarder, bu yasalara uymak yerine platformu Avrupa’da tamamen erişime kapatabilir.

Kaynak, Musk’ın Avrupa’da yakın zamanda yürürlüğe giren “Dijital Hizmetler Yasası”na uymak zorunda kaldığı için hiç mutlu olmadığını söylüyor. Bu nedenle de Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan kullanıcıların X’e girmesini engellemeyi düşünüyor.

Tabii bunun tamamen bir iddia olduğunu belirtelim. Musk’ın dezenformasyonu engellemeyip bunun yerine platformu erişime kapatıp kapatmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. X’in kullanımının Musk’ın satın alımından beri ciddi oranda düştüğünü biliyorduk. Avrupa’daki olası bir engelleme, durumu çok daha kötü hâle getirecektir.