Similarweb, Elon Musk'ın bir yıl önce satın aldığı X'in karnesini oluşturdu. Geçen bir yıl, X'e çok ciddi kan kaybettirdi. Ancak bu bir yıllık süreçte tek kazanan, Elon Musk'ın kendi X hesabı oldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şimdilerde X olarak andığımız Twitter'ı satın almasının üstünden tam bir yıl geçti. Platform, bu süreçte çok büyük değişimler yaşadı. Bazı kullanıcılar, değişikliklerden memnun olsalar da bazıları, X kullanmayı bırakma noktasına geldiler. Yapılan bir araştırma ise X kullanmayı bırakanların daha ağır bastığını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler web analiz şirketlerinden Similarweb, X ile ilgili önemli bir araştırma yaptı. Elon Musk'ın ilk yılının değerlendirildiği bu araştırma, X'in küçüldüğünü gözler önüne serdi. Öyle ki platformun kullanıcı sayısı, çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Similarweb, X'in tek kazancının Elon Musk'ın bireysel hesabı olduğunu da söyledi. Araştırmaya göre Elon Musk'ın hesabı, eskisine kıyasla çok daha fazla etkileşim alıyor.

Küresel trafik, yüzde 14 geriledi!

Similarweb'in yaptığı araştırma, Eylül 2023 ila Eylül 2022 arasında, X kullanıcı sayısında çok keskin bir düşüş olduğunu gözler önüne serdi. Platformun küresel çaptaki trafiği, yüzde 14 geriledi. Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin tümünde, X platformunun trafiğinde gözle görülür düşüş yaşandı. X, geçmişte en çok ABD'de trafik alıyordu (yaklaşık yüzde 25) ancak Eylül 2023'te ABD'den gelen trafik bile yüzde 19 düştü.

2023'ün ilk 9 ayı ile 2022'nin ilk 9 ayı kıyaslandığı zaman da önemli bir daralma görülüyor. Similarweb'e göre X trafiği, küresel çapta yüzde 7 geriledi. Bu arada; kullanıcıların, sosyal ağlardan uzaklaşması sadece X özelinde olmadı. Yapılan araştırmaya göre takip edilen 100 sosyal ağ, yıllık bazda yüzde 3,7'lik trafik kaybetti. X'in küresel çaptaki trafik kaydı, ortalamanın neredeyse 2 katıydı...

Mobilde en çok kullanıcı kaybeden platform X

Similarweb'in paylaştığı verilere göre X, küresel trafiğinin yanı sıra mobil cihazlarda da en büyük kaybı yaşayan platform oldu. Platform, sadece ABD'de bile aylık kullanıcılarının yüzde 17,8'ini kaybetti.

X kan kaybederken, tek kazanan Elon Musk oldu

Similarweb, X kan kaybederken Elon Musk'ın platformdaki popülaritesinin arttığını da gözlemledi. Buna göre; Elon Musk'ın X hesabı, platformu satın almadan önce birkaç milyon etkileşim alıyordu. X'in satın alınması, etkileşim sayısını 90 milyona kadar çıkarttı. Elon Musk'ın hesabı, sonraki aşamada popülaritesini yitirmiş olsa da şimdilerde, 25 milyon civarında etkileşim alıyor...