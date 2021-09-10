Sürücüler İçin Emsal Karar: Park Cezası İptal Edildi

Kahramanmaraş'ta polisler tarafından otobüs durağına park ettiği gerekçesiyle 132 lira park cezası kesilen sürücü, mahkemeye başvurduktan sonra polislerin çektiği fotoğraf sayesinde cezasını iptal ettirmeyi başardı.

13 Nisan 2021 tarihinde arabasını otobüs durağının yakınına park eden bir sürücü, aracı otobüs durağına park etme gerekçesiyle polisler tarafından 132 TL'lik park cezasına tabii tutulmuştu.

Polislerin iddialarının aksine arabasını otobüs durağına değil, en az 15 metre uzağa park ettiğini belirten sürücü, mahkemeye başvurarak park cezasına itiraz etti.

Mahkemeden emsal karar

Polisin ceza fotoğraflarını inceleyen mahkeme, aracın nizami bir şekilde park edilmiş olması ve bahsi geçen otobüs durağının gözükmemesi yüzünden sürücüye kesilen haksız park cezasını iptal etti.

Davacının avukatı Damla Yağmur Ay, mahkemenin vermiş olduğu bu kararın emsal nitelikte olduğunu, aynı sorunla karşılaşan insanların benzer bir yol izlemesi gerektiğini dile getirirken şu ifadeleri kullandı; "Polis memurlarının çektiği fotoğraflarda araçla birlikte durak gözükmediği için mahkemece kural ihlali yapıp yapmadığı tespit edilemedi. Bu noktada bir şüphe bulunması ve şüpheden sanık yararlanır ilkesinden dolayı müvekkile hükmedilen idari para cezası iptal edildi."