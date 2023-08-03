Bilim insanları, 2010 yılında Peru'da keşfedilen fosilde yaptıkları inceleme sonucunda ilk tahminlerini paylaştı. Canlının 320 tona yakın ağırlığa sahip olabileceği açıklandı.

Günümüzde yaşayan en ağır hayvan unvanı, ağırlığı 190 tona kadar çıkabilen mavi balinalar tarafından taşınmaya devam ediyor. Yeni duyurulan bir keşif ise milyonlarca yıl önce mavi balinalardan neredeyse iki kat ağır bir hayvanın varlığına işaret etti.

Bilim insanları, Peru’nun Pisco Basin havzasında keşfedilen bir hayvan fosilinin bundan 39 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi. Fosil, yeni bir hayvan türüne işaret etse de asıl dikkat çekici noktası, yaşarkenki tahmini ağırlığı idi.

Fosil aslında yeni keşfedilmedi, ama çalışmalar 10 yıldır sürüyor!

Fosili bulunan canlı, “Perucetus colossus” olarak adlandırıldı. Aslında bu fosil yakın zamanda da keşfedilmedi. Fosil, paleontolojist Mario Urbina tarafından keşfedildi. Fakat fosilin keşfedildiği noktadan Peru’nun başkenti Lima’ya getirilme süreci 3 yılı buldu. Fosil üzerindeki çalışmalar ise 10 yıldır devam ediyordu.

Fosil, toplam 18 kemikten oluşuyordu. Bunların on üçü omur, dördü kaburga ve biri kalça kemiğinin bir parçasıydı. Her bir omur, 100 kilogramın üzerinde ağırlığa sahipti. Bu kadar az sayıda kemiğe rağmen büyük ipuçlarına ulaşıldı.

Fakat bu ipuçlarına ulaşmak da pek kolay değildi. Zira bilim insanları, kemiğin yoğunluğunu incelemek üzere bir delik açmaya çalıştıklarında ilk denemelerinde matkabın bozulmasıyla karşılaştı.

Ağırlığı 320 tona yakın olabilir!

Fosilin yaşarken 17-20 metre uzunluğa sahip olabileceği, sadece kemik ağırlığının ise 5,3 ile 7,6 ton aralığında olabileceği açıklandı. Kemiklerin üzerine organlar, kaslar ve yağ da eklenince ağırlığın 85 ile 320 ton aralığında olabileceği değerlendirildi.

Elbette şu aşamada canlının net ağırlığı söylenemiyor. Fakat bu tahminler doğruysa Perucetus colossus, tarihin en ağır canlısı olarak literatüre girebilir.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.