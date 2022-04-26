20 Ekonomi Arasından Düşen Türkiye, Nasıl G20'ye Katılıyor?

Türkiye, 2021 verilerine göre dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasından 21. sıraya geriledi. Bu gerilemeye rağmen ülkemiz G20'de kalmaya devam ediyor. Peki bunun sebebi ne? G20'nin tarihini ve ülkelerin hangi koşullarda katılım sağlayabildiğine yakından bakıyoruz.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkenin bir araya gelerek yeni kararlar aldığı G20'yi daha önce duymuşsunuzur. Pek çok kişi G20'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerinin bir araya gelmesiyle düzenlendiğini düşünüyor. Ancak IMF ve Dünya Bankası'nın verilerine göre Türkiye, 2021'de en büyük 20 ekonomi içerisinden çıkarak 21. sıraya geriledi. İlk 20 içerisinde kendine yer bulan yeni ülke ise İran oldu.

Peki yaşanan bu durum bize neyi gösteriyor? Bundan sonra G20'ye katılamayacak mıyız? Türkiye artık dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almasa da hala G20'ye katılabiliyor. Hatta geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Bahar Toplantıları'na katıldı. Bu platforma neden katılmaya devam ettiğimizi anlamak için G20'nin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.

G20 zirvesi ne? Hangi ülkeler katılabiliyor?

G20 zirvesi, 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu'nun katılımıyla gerçekleşen platforma verilen isim. G20'de doğrudan dünyanın en büyük 20 ekonomisi yer almıyor. Aslında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alsa da G20'de olmayan bazı ülkeler olduğu gibi; ilk 20'de yer almamasına rağmen G20'de yer alan ülkeler de bulunuyor. Bu zirvede 20 ülkenin yer almadığını da söyleyebiliriz. 19 ülkeye ek olarak Avrupa Birliği Komisyonu bulunuyor.

G20, 1997 yılında yaşanan Asya Krizi'nin ardından ülkelerin küresel ekonomik kalarlar alırken çok daha etkin bir şekilde çalışmaları için 1999 yılında kuruldu. G20'de bulunan ülkeler ise şu şekilde:

"Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu."

G20 ismi nereden geliyor? Türkiye nasıl hala G20'de?

Bu karmaşanın sebebi aslında etrafta dolaşan bilgi kirliliği ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklı. G20'nin ismindeki "G", gelişmiş ülkeden gelmiyor. G'nin buradaki anlamı İngilizce'deki "Group" kelimesinden geliyor. Türkçe'ye de "Grup" olarak çevrilen bu kelime ilk başta kafaları kurcalayan pek çok soruya cevap olacaktır. G20'nin açılımına baktığımızda ise bizleri "Group of 20" adı karşılıyor. Türkçe'ye "20'ler Grubu" şeklinde çevrilen bu isim, zirvenin aslında sadece ülke ekonomisine göre şekillenmediğini de bizlere gösteriyor.

G20 nasıl kuruldu?

Uzak doğu, Rusya Fedarasyonu ve Brezilya krizlerinin üzerine 1997 ve 1998 yılında G7 ülkeleri tarafından yapılan toplantılar sonucunda 1999 yılında sistem açısından önemli ülkelerden oluşan yeni bir dayanışma platformu kurulmasına karar verildi ve 25 Eylül 1999'daki G8 toplantısında küresel sistem için önemli ülkelerden oluşan G20 resmen ilan edildi. G20, ilk kurulduğunda sürekli devlet başkanlarının bir araya geldiği bir platform değildi. İlk yıllarında maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla gerçekleşen G20, Kasım 2008 tarihinden itibaren belirli dönemlerde Devlet Başkanlığı düzeyinde bir platforma dönüştü.

Bugün sizlere Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinden çıkıp 21. sıraya gerilemesine rağmen nasıl G20'de kaldığını açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: 1, 2, 3