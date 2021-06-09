En Büyük Dinozor Türlerinden Biri Keşfedildi

Avustralya’da bilim insanları, ilk olarak 2007 yılında keşfedilen bir fosil hakkındaki çalışmalarını tamamladı. Fosilin dünyanın en büyük türlerinden birisine ait olduğu öğrenildi. Dinozorun yaşarken 6,5 metre yüksekliğe ve 30 metre uzunluğa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Milyonlarca yıl öncesi hakkında fikirler edinmemizi sağlayan dinozor fosillerinin bir kısmı halen yeryüzünde keşfedilmeyi bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Avustralya’da, bu keşfedilmeyi bekleyen fosillerden bir tanesi daha bulundu. Fakat bulunan fosil, bugüne kadar keşfedilen dinozor fosilleri arasında önemli bir yere sahip.

Yapılan açıklamaya göre Titanozor türünden olduğu tespit edilen dinozor, yaklaşık 6,5 metre yüksekliğe ve 30 metre uzunluğa sahipti. Bu da dinozoru bugüne kadar keşfedilen dünyanın en büyük 15 dinozoru arasına soktu. Dinozora, fosilin keşfedildiği havzaya akan Cooper Nehri’ne ithafen ‘Australotitan cooperensis’ ismi verildi.

En büyük 15 fosil arasında:

Boyutuyla Avustralya’da keşfedilen en büyük dinozor olma özelliğini de taşıyan Australotitan cooperensis’in kalıntıları doğada oldukça iyi korunmuş durumdaydı. Kemikler, ilk olarak 2007 yılında bulunmuş olsa da dinozorun türü ancak bugün tespit edilebildi. Kemikleri incelemek için 3 boyutlu tarama teknolojisi kullanıldı ve çalışma, 10 yılı aşkın süre ülkenin diğer bölgelerinde keşfedilen örneklerin karşılaştırılması şeklinde devam etti.

Kretase jeolojik döneminde Avustralya’ya ulaştığı tahmin edilen tür, 90 milyon yıldan fazla uzun süre önce bölgede yaşamını sürdürüyordu. 67 ton ağırlığa sahip olduğu söylenen dinozorun 2007 yılındaki ilk keşfinden bu yana aynı bölgede iki büyük Sauropoda dinozor grubundan dinozor fosilleri de bulundu. Bu dinozorlaraysa ‘George’ ve ‘Zac’ takma isimleri takıldı.

Dünya çapında milyonlarca yıl öncesine ışık tutan dinozor fosili çalışmaları devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda bundan 82 milyon yıl önce Kuzey Amerika kıtasında yaşamış ve daha önce keşfedilmemiş bir türe ait dinozorun fosillerinin bulunduğunu paylaşmıştık.