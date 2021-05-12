82 Milyon Yıl Önce Yaşamış Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi

ABD'de bilim insanları 82 milyon yıl önce New Mexico'da yaşamış yeni bir boynuzlu dinozor türü keşfetti. Bu yeni türün bilinen en büyük boynuzlu dinozor türlerinden triceratopsun atası olduğu ifade edildi.

New Mexico Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi'nden araştırma görevlisi Paul Sealey tarafından 1996 yılında bazı fosiller bulunmuştu. Bu fosiller üzerinde yapılan yeni araştırmalar, fosillerin daha önce keşfedilmemiş bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı.

Menefee Formasyonu olarak bilinen kayalarda bulunan fosillerden elde edilen sonuçlar, Menefeeceratops sealeyi olarak isimlendirilen bu türün dahil olduğu grubun şimdiye kadar tespit edilen en eski üyesi olduğunu gösteriyor. Bu keşif ile birlikte dinozorların evrimine yönelik önemli bilgilerin edinileceği ifade ediliyor.

Son yıllarda boynuzlu dinozor türlerine yönelik keşifler arttı:

Pennsylvania Üniversitesi'nden boynuzlu dinozorlar üzerinde uzmanlaşmış bilim insanı Peter Dodson, son 20 yılda özellikle ceratopsidae ailesine üye dinozorlar hakkında edinilen bilgilerin arttığını ifade etti. Bu da hem bu dinozor ailesini daha yakından tanımamıza hem de dinozorların evrimsel süreçlerine dair daha detaylı bilgiler edinmemize olana sağlıyor.

Aynı zamanda çalışmalar, yeni keşfedilen bu türün bilinen en büyük boynuzlu dinozorlardan olan triceraptosun atası olduğunu ortaya koyuyor. Aralarındaki en büyük fark ise büyüklükleri. Triceraptoslar 9 metreye ulaşabilen boylarıyla, ortalama 4,5 metreye ulaşan menefeeceratops'ları geride bırakıyor.

Yapılan kazılarda dinozorun tüm kemikleri bulunamamış olsa da kafatası parçaları, alt çene, ön kol, arka ayaklar, pelvis, omurlar ve kaburgalar dahil olmak üzere iskeletin önemli bir kısmı korunmuş durumda. Bu kemikler dinozorun yeni bir türe ait olduğunu ortaya koymanın yanında aynı zamanda dinozorun yaşam geçmişine dair de bilgiler sunuyor. Örneğin dinozorun omurga tabanına yakın omurlarından birinde bir hastalıktan ya da yaralanmadan kaynaklanan bir sorun olduğu tespit edilmiş. Çalışmalarına devam eden araştırma ekibi, bu tür bulgular sayesinde antik ekosistemi daha iyi anlayabileceğimizi ifade ediyor.