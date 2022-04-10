Kripto para istatistikleri paylaşan CoinGecko'nun hazırladığı verilere göre elinde en çok Bitcoin bulunduran şirketleri listeledik.

Kripto para birimlerine olan ilginin son yıllarda muazzam bir seviyede yükseldiğini söylemememiz yanlış olmaz. Artık neredeyse tüm dünyadan milyonlarca insan bu para birimlerini yatırım aracı olarak kullanıyor. Hatta ilgi o kadar yükseldi ki Orta Amerika’da bir ülke olan El Salvador, lider kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) resmi para birimi ilan etti ve gelecekte bu paraların nasıl kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

Durum böyle olunca teknoloji devleri başta olmak üzere dünya çapından birçok şirket de kripto paralara devasa yatırımlar yapıyor. Biz de kripto para istatistikleri paylaşan bir site olan CoinGecko'da yer alan verilere göre elinde en çok Bitcoin bulunduran şirketleri listeledik.

Şirketlerin Bitcoin yatırımları artıyor

Kripto paralara olan ilgisiyle de bilinen, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın da bu şirketler arasında bulunduğunu sizlere aktarmıştık. Tesla, geçtiğimiz aylarda elinde ne kadar Bitcoin tuttuğunu açıklamıştı. Bunun yanı sıra kripto paralar bir başka ilgi duyan milyarder olan Michael Saylor’un yazılım şirketi Microstrategy de sık sık Bitcoin alımı yaptığını açıklıyordu. Hatta ABD merkezli şirket geçtiğimiz günlerde 190 milyon dolara bir kez daha Bitcoin aldığını duyurmuştu.

CoinGecko tarafından yayımlanan ve yalnızca halka arz edilen firmalardan oluşan listede de tahmin edebileceğiniz gibi bu iki şirket en başta yer aldı. Listeye bakıldığında, Microstrategy’nin yaklaşık 5,5 milyar dolarlık Bitcoin ile lider olduğu, Tesla’nın ise 2 milyar dolardan fazla değere sahip Bitcoin ile ikinci olduğu görülüyor.

Bunun yanı sıra Twitter’ın kurucularından olan ve kripto paraların internetin para birimi olacağını öngören Jack Dorsey’in dijital ödeme şirketi Square de (yeni adıyla Block) listede yer alıyor. Ayrıca Square’in müşterilerine kripto para hizmetleri vermeye başladığını ve Tesla ile ABD’de bir Bitcoin madencilik tesisi kurmak için ortak olduğunu da ekleyelim. Bunlar dışında listede dev yatırım firması Galaxy Digital Holdings, kripto para borsası Coinbase gibi tanıdık diğer şirketlerin de bulunduğu, ilk 10'daki şirketin 9'unun ABD ve Kanada, birinin ise Japonya merkezli olduğu gözlemleniyor.

Son olarak bu tarz şirketlerin yanı sıra kimliği bilinmeyen ve balina olarak nitelendirilen dev kripto yatırımcılarının da piyasada önemli olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz aylarda kimliği bilinmeyen ve dünyanın en büyük üçüncü Bitcoin balinası olarak nitelendirilen bir kişi, 21 milyon dolarlık Bitcoin’i cüzdanına ekleyerek ne denli büyük paraların yatırıldığını gözler önüne sermişti. Kısacası, şüphelere rağmen kripto para birimlerinin potansiyelinin dev şirketler de dahil olmak üzere birçok insanın büyük yatırımlar yapmasına yol açtığını söyleyebiliriz.

İşte en çok Bitcoin’e sahip olan 10 halka açık şirket (özel şirketler dahil değil)