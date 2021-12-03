The Unicode Consortium, 2021 yılının en fazla kullanılan emojilerini açıkladı. Listenin ilk sırasında, 'gülmekten gözümden yaş geldi' anlamına gelen emoji yer aldı.

İlk olarak 1998 yılında Japonya’da ortaya çıkan, kişinin duygusunu sarı bir karakter üzerinde çizilen ifadelerle sanal ortama aktarmasına olanak sağlayan emojiler, günümüzde internet dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Birçok kişi emojilere karşı bir antipatiye sahip olsa da büyük bir çoğunluk, hatta açıklanan verilere göre internetteki insanların %92’si, emojilere bağlılığını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Facebook’un Türkiye’de en çok kullanılan emojileri açıklamasının ardından bugün de veda etmek üzere olduğumuz 2021 yılına dair veriler geldi. Hangi emojinin kullanıma sunulacağını denetleyen kurum The Unicode Consortium, 2021 yılının en popüler emojilerini açıkladı. Bununla birlikte en çok kullanılan emojiler hakkında da bazı veriler paylaştı.

2021’in en çok kullanılan emojileri

10. Gülen gözlerle gülümseyen yüz

9. Kalp gözlü gülümseme

8. Kalpli gülümseyen yüz

7. Öpücük gönderen yüz

6. Katlanmış eller

5. Yüksek sesle ağlayan yüz

4. Başparmak havada

3. Gülmekten yerde yuvarlanma

2. Kırmızı kalp

1. Gülmekten gözümden yaş geldi emojisi

Bayrak emojileri, en az popüler olan emojiler oldu:

The Unicode Consortium, bu yıl en az popüler olan emojilerin bayrak emojileri olduğunu açıkladı. Bu yılın en çok kullanılan emojisi olan 'gülmekten gözümden yaş geldi' emojisininse tüm yıl boyunca gönderilen emojilerin %5'ini oluşturduğu açıklandı.Dünyada en çok kullanılan 100 emoji, tüm emoji kullanımının %82'sini oluşturuyor.