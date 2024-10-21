Dil, hepimizin bildiği gibi iletişimde önemli bir role sahiptir. Dil, yaşayan bir varlıktır ve sürekli olarak gelişmeye ve değişmeye devam eder. Ayrıca resmî diller, birçok ülkede farklı seçenekler olsa bile ana iletişim dili olarak kabul edilir.

Elbette her ülkenin, bölgenin ve cumhuriyetin resmî dil sayısı birbirinden farklıdır. Peki hangi ülkeler en fazla resmî dile sahiptir?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

4. Güney Afrika Cumhuriyeti (12 resmî dil)

Güney Afrika, çeşitliliği bir ilke edinen bölgelerdendir ve 11 dili, resmî statüde kabul etmiştir. En yaygın konuşulan diller Xhosa, Zulu ve Afrikaans’tır. Fakat İngilizce de yaygın olan bir diğer dil olarak ön plana çıkar.

Ayrıca 2023’te Güney Afrika İşaret Dili de resmî dil statüsü kazanmış ve böylece Güney Afrika Cumhuriyeti’nin resmi dil sayısı 12’ye çıkmıştır.

3. Mali (13 resmî dil)

Batı Afrika bölgesindeki Mali, toplamda 13 resmî dile sahip. 22 milyonluk nüfus, 80’den fazla dil konuşmakta ve Bambara, güncel olarak en yaygın konuşulan dil.

Ayrıca Fransızca, 2023 yılına kadar resmî dil olarak kabul ediliyordu. Fakat son yıllarda Fransızca’nın statüsü düştü ve yerini farklı yerel dillere bıraktı.

2. Zimbabve (16 resmî dil)

Zimbabve’de 2013 yılında kabul edilen yeni anayasa ile 16 dil, resmî dil olarak kabul edildi. Bu karar, ülkedeki eşitliği ve dilsel çeşitliliği teşvik etmek amacıyla alındı. Shona ve Ndebele, en çok konuşulan diller arasında yer alırken ayrıca İngilizce, resmî dil olarak önemli bir konumda.

1. Bolivya (37 resmî dil)

Bolivya, 2009 yılında kabul ettiği anayasa ile yerli dillerin korunmasına yönelik bir adım attı ve 37 dili, resmî dil olarak belirledi. İspanyolca en yaygın dil olmasına rağmen Quechua gibi yerli diller de büyük bir nüfus tarafından konuşulmaya devam ediyor.

Bu dillerden bazıları çok az kişi tarafından konuşulmasına rağmen kültürel mirasın korunması amacıyla resmî statüde tutulmaya devam ediliyor.

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