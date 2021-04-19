Cardata, Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil modellerini açıkladı. Ayrıca Cardata genel müdürü, ikinci el otomobil fiyatlarının artıp artmayacağı ile ilgili de görüşlerini paylaştı.

COVID-19'un patlak vermesi ve otomotiv şirketlerin üretimi bir bir durdurması ile birlikte 2020 yılında ikinci el otomobil fiyatları inanılmaz bir ivme ile yükselmişti. Üretimin yavaş yavaş eski haline gelmesi ve yeni tedbirler ile yeniden evlere kapanmamızın ardından ise fiyatlarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya başlamıştı.

Otomobil pazarı ile ilgili verileri derleyen Cardata, Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobilleri açıkladı. Ayrıca Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yeni bir otomobil almayı düşünenleri fazlasıyla ilgilendiren "İkinci el otomobil fiyatları artacak mı?" sorusuna da bir yanıt verdi.

Tahmin edebileceğiniz gibi "en çok satılan ikinci el otomobiller" listesinin zirvesinde genel olarak uygun fiyatlı ya da fiyat/performans oranı yüksek otomobiller yer alıyor. Renault Megane'ın birinci sırada yer aldığı listede Fiat Egea ikinci, Fiat Linea üçüncü, Renault Symbol dördüncü ve Volkswagen Polo beşinci sırayı kapmış durumda.

En çok satılan ikinci el otomobiller

1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Renault Megane

1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Fiat Egea

1.3 Muktijet Pop Dizel Manuel Fiat Linea

1.5 DCI Joy Dizel Manuel Renault Symbol

1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Polo

1.4 TDCI Trend Dizel Manuel Ford Fiesta

1.5 DCI Touch Dizel Otomobil Renault Clio

1.5 TDCO Trend X Dizel Otomatik Ford Focus

1.6 TDI Style Dizel Otomatik Seat Leon

1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Golf

İkinci el otomobil fiyatlarında kasım ayından bu yana düşüş yaşandığını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili olarak "İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 düşmüştü. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz.

Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse; talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır. Bu da tıpkı geçen sene olduğu gibi ikinci el araçların yükselmesine neden olabilir" şeklinde konuştu.

Kısacası şu an için ikinci el otomobil fiyatlarının geleceğini, üretim kapasitesi ve talep artışı belirleyecek. Havaların ısınmasıyla insanların "dışarı çıkma" isteğinin artacak olması, kısıtlamaların gevşetilme ihtimali ve mevcut çip krizinin otomobil üretimini baltalaması, ikinci el otomobil fiyatlarında yeni bir sıçramaya neden olabilir. Ancak şu an için piyasada bir belirsizlik hakim diyebiliriz.