Yatırımcı Genç, Hesabındaki Borç Yüzünden İntihar Etti

ABD’de Robinhood adlı yatırım uygulamasını kullanan bir genç, hesabında gördüğü 700 bin dolarlık borcun ardından intihar etti. Konuyla ilgili olarak araştırmalar devam ediyor.

Koronavirüs salgını döneminde pek çok kişi kendisini stok yatırımlara yönlendirmiş durumda. Pek çok firma, kaldıraçlı işlemler gibi özellikler sunarak yatırımcı çekmeyi amaçlıyor. Bu firmalar bir borsaya sahip olan neredeyse her ülkede faaliyet gösteriyor.

Benzer firmalardan biri de ABD’de bulunan Robinhood adlı firma. Özellikle genç kuşağa hitap eden firma, komisyonsuz işlem ve kullanımı kolay uygulaması gibi özellikleriyle çok sayıda kullanıcı çekmişti. Bu kişilerden biri de Alexander E. Kearns'tü

700 bin dolar eksi bakiye:

20 yaşındaki Alexander E. Kearns, Nebraska Üniversitesi’nde öğrenciydi ve ailesiyle birlikte Illionis’te yaşıyordu. Kendini bir trenin önüne atarak hayatına son veren öğrencinin bilgisayarında bulunan bir not, duruma açıklık getirdi.

12 Haziran 2020’de intihar eden gencin bilgisayarında yer alan notta “Yirmi yaşında hiçbir geliri olmayan birine nasıl neredeyse bir milyon dolar kaldıraç verilir?” yazıyordu. Yapılan incelemelerde gencin hesabında yapılan kontrollerde bakiyesinin -730.000 dolar olduğu ortaya çıktı.

Gencin hesabında kırmızıyla yazan -730.000 dolar ifadesi göz korkutucu olsa da bu, onun sonu gelmeyecek bir borç sarmalına battığı anlamına gelmiyordu. Bu değer, işlemdeki hisselerin alım satımı gerçekleştirilmeden öncesine aitti. Yani para anlamında hesap çok negatif gözükse de hisselerin değeri bu işleme dâhil değil.

Yatırım yaparken dikkatli olmak gerekiyor:

Robinhood tarafından yapılan açıklamada detaylara değinilmedi, gencin hesabı hakkındaki bilgiler, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle açıklanmadı. Öte yandan firma, “Robinhood olarak hepimiz bu korkunç habere derinden üzülmüş durumdayız ve bu hafta sonu aileye ulaşarak hislerimizi paylaştık” dedi.

Ne yazık ki intiharların birden fazla nedeni olabiliyor. Kearns’ün ölümünün ardından ailesi, daha küçük yaşlarda birikim yapmaya başlayan çocuklarının böyle bir borcu çıkacağını tahmin etmediklerini ifade etti. Konuyla ilgili soruşturmaysa sürüyor.