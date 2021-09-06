2020 ve 2021'de Google Play'de en çok uygulama indirilen 7. ülke Türkiye'ydi, Sensor Tower'ın araştırmasına göre önümüzdeki yıllarda bu sıralamanın güncelleneceği düşünülüyor. Bu tahminlere göre, acaba uygulama tüketim alışkanlıklarımız mı değişiyor yoksa mobil telefon satışlarında bir dalgalanma mı bekleniyor? Belki de iki ihtimal de gerçekçi değildir.

Uygulamalar arası rekabet bir yana, ülkelerin uygulama dünyasındaki konumları da sürekli değişiyor. Bilhassa Türkiye'nin konumu hayli değişken.

2020 ve 2021'de Google Play'de en çok uygulama indirilen 7. ülke Türkiye'ydi, Sensor Tower'ın araştırmasına göre önümüzdeki yıllarda bu sıralamanın güncelleneceği düşünülüyor. Bu tahminlere göre, acaba uygulama tüketim alışkanlıklarımız mı değişiyor yoksa mobil telefon satışlarında bir dalgalanma mı bekleniyor? Belki de iki ihtimal de gerçekçi değildir.



Türkiye, 2021 itibariyle Google Play Store’da en çok uygulama indiren 7. ülke. Ancak beş yıl içerisinde ilk 10 ülke arasından ayrılacağı düşünülüyor.

Google Play Store'daki sıramızı tartışmadan evvel Apple Store'da ilk sıralarda neden olmadığımıza bir bakalım:

Amerika Birleşik Devletleri Çin Japonya Birleşik Krallık Rusya Brezilya Fransa Suudi Arabistan Almanya Vietnam

Çin'in ikinci sırada olması çok şaşırtıcı, değil mi? Ancak Çin Apple App Store'de yıllık neredeyse 8 milyarlık indirmeye ulaşmış durumda. Ülkemizde de iOS kullanıcılarının sayısı da hiç az değil. Hal böyle olunca Apple App Store'daki sıralamadan bahsetmek gerekiyor. Türkiye listede ilk 10 ülke arasında yok ancak buradaki ülkelerin büyük bir kısmı nüfus olarak Türkiye'nin çok üzerinde popülasyona sahip. Ülkelerde iPhone kullanım oranlarının da Türkiye'den yüksek olması bir diğer ihtimal. Ancak her iki durumda da bu ülkelerin Google Play Store sıralamalarında da hiç fena olmayan bir yerde olduğunu düşününce çok büyük çıkarımlar yapmaktan geri durmakta fayda var.

Google Play Store'da 2021 verilerine göre en fazla uygulama indiren ülkeler:

Hindistan - 27 milyar Brezilya - 10 milyar Endonezya - 7 milyar Amerika Birleşik Devletleri - 6,5 milyar Rusya - 5 milyar Meksika Türkiye Vietnam Filipinler Mısır

2020'nin başından bu yana etkili olan salgının mobil uygulama indirme sayılarında da etkili olduğunu en başta not etmek gerek. Sıralamaların gidişatını belirleyen önemli bir etken, salgın döneminde yoğun mobil uygulama kullanımımız oldu. 2016'dan bu yana uygulama indirme oranlarında düşüş yaşayan ABD bile 2020'de yine yükselişte. Türkiye olarak bizler de en fazla uygulama indiren ilk 10 ülke arasında olsak da bu durumun böyle sürmeyeceği düşünülüyor. Ülkelerin uygulama indirme sayılarının bugününü baz alıp yakın geleceğe dair bir projeksiyon yapıldığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.



Hindistan'ın önümüzdeki beş yıl boyunca liderliğini sürdüreceği aşikar. 2019'dan 2020'ye geçişte yaşanan artıştan daha az da olsa 45 derecelik bir açı yaratacak, görkemli bir artıştan bahsediyoruz. Bu durumda 2025'te Hindistan'ın yıllık 60 milyarlık bir uygulama indirme hacmine sahip olması, düşündürücü. Uygulama pazarının yarısından fazlasına tekabül edecek bu hacim yeni uygulamaların Hindistan'daki ihtiyaçlar odaklı hale evrilmesine yol açabilir. Grafikte ilgi çekici olan, 2019 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakan Endonezya'nın aradaki farkı neredeyse 1 milyarlık indirmeye sabitlemiş olması.



Gelelim Türkiye'ye. Son birkaç yılın verilerinden ziyade daha da eskilere baktığımızda Türkiye Google Play Store'da en fazla uygulama indiren 10 ülke arasında uzun zamandır yer alıyor. Esasen bu şaşırdığımız bir durum da değil. Şaşırtıcı olan, 2025'te Türkiye'nin bu sıralamada geriye düşeceğine dair beklentiler.

2025'te Google Play Store'da en fazla uygulama indiren 10 ülkenin şöyle olması bekleniyor:

Hindistan - 60 milyar Brezilya - 15 milyar Endonezya - 12,5 milyar Rusya - 8 milyar Pakistan - ? Amerika Birleşik Devletleri - 6 milyar Vietnam Meksika Mısır Filipinler

Pakistan, Meksika ve Vietnam'ın birkaç yıl içerisinde bu alanda gittikçe güçleneceği beklenirken sıralamada Türkiye'nin yerine gelmesi beklenen ülke: Filipinler. Peki Türkiye neden bu listeden yavaş yavaş uzaklaşıyor? Mobil uygulama pazarının daralıyor olmasına dair bir ihtimal üzerinde durabiliriz. Hem liranın dolar ve euro karşısındaki kuvvetinin azalması hem de alım gücünün salgın sonrası ekonomik düzlemde genişleme eğilimi göstermiyor oluşu uygulamalar için de tekinsiz bir zemin yaratabilir. iPhone kullanıcı sayısındaki artışın bu veriler üzerinde bir payı olduğunu düşünmek de pek mantıklı değil.

Türkiye'nin de dahil olduğu büyük resme bakmakta fayda var. Hindistan'ın liderliği korkutucu seviyelere doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in yanında Hindistan çıkışlı teknoloji girişimlerinin sesini daha fazla duymamamız için hiçbir sebep yok. Beklentilerin her zaman hakikatle örtüşme gibi bir zorunluluğu olmadığını hatırlamak gerek, tüm bu projeksiyonun tam zıt konumunda, Türkiye'nin uygulamalar alanında çok daha farklı bir konuma geldiğine şahit olabiliriz. Yerli girişimlerin sayısı gitgide artarken en iyisi beklemek ve görmek.