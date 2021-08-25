Variety, Hollywood dizilerinde oyuncuların bölüm başı ne kadar para kazandıklarını açıkladı. Listede, Jeff Bridges ve Chris Pratt gibi oyuncular zirvede olurken, en az para kazanan oyuncuların arasında David Harbour ve Jeremy Strong yer alıyor.

Netflix, Hulu ve Disney+ gibi dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte televizyon dizilerine olan ilgi de artmaya başladı. Onlarca dizi ve film stüdyosu, yayın akışında hem en iyi senaryoya hem de en iyi oyunculara sahip olabilmek için, sadece tek bir bölümde bile milyon dolarları gözden çıkarmaya hazır hale geldi.

Televizyon sektöründe rakipler gittikçe çoğalmaya başlarken, en iyi olma yolunda oyuncu ekosistemi de biraz değişmiş durumda. Oyuncuların bölüm başı ne kadar para aldıklarını açıklayan Variety, bu değişimi kanıtlar nitelikte bir liste hazırlamış. Bölüm başına 1,4 milyon dolar alarak listenin zirvesinde yer alan Chris Pratt'ı, 1 milyon dolarla The Old Man dizisinin başrolü Jeff Bridges takip ediyor.

Hollywood, yayıncı patlaması yaşıyor

Netflix, Amazon, Disney ve HBO Max olmak üzere şu anda Hollywood'da tabiri caizse bir yayıncı patlaması yaşanıyor. Her bir platform kendi yapımcılığını üstlenmiş durumda ve bu da sektöre bir balon gözüyle bakılmasına yol açıyor. Tabii bu konuda uzmanların söylediğine göre bu balon son derece sağlam ve kervana Paramount Plus ve Peacock katılmasıyla birlikte yakın bir zamanda patlayacak gibi durmuyor.

Hollywood, Kate Winslet, Robert Downey Jr. gibi dünya çapında ünlü oyunculara "A-list" adı veriyor. Bu listede olan insanlar, televizyon ya da beyaz perde fark etmeksizin yapımlardan en çok parayı kazanan ünlüler olarak görülüyor. A list oyuncular çoğunlukla sadece ilk 10 bölüm için sözleşme imzalarlar ve her bir bölümden kaç yüz bin dolar, ya da milyon dolar alacakları önceden belirlenir. Dilerseniz şu anda yayında olan dizilere ve oyuncuların bu dizilerden bölüm başı ne kadar ücret aldıklarına yakından bakalım.

Ünlü Hollywood yıldızlarının bölüm başına aldığı ücretler: