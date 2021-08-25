Netflix, Hulu ve Disney+ gibi dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte televizyon dizilerine olan ilgi de artmaya başladı. Onlarca dizi ve film stüdyosu, yayın akışında hem en iyi senaryoya hem de en iyi oyunculara sahip olabilmek için, sadece tek bir bölümde bile milyon dolarları gözden çıkarmaya hazır hale geldi.
Televizyon sektöründe rakipler gittikçe çoğalmaya başlarken, en iyi olma yolunda oyuncu ekosistemi de biraz değişmiş durumda. Oyuncuların bölüm başı ne kadar para aldıklarını açıklayan Variety, bu değişimi kanıtlar nitelikte bir liste hazırlamış. Bölüm başına 1,4 milyon dolar alarak listenin zirvesinde yer alan Chris Pratt'ı, 1 milyon dolarla The Old Man dizisinin başrolü Jeff Bridges takip ediyor.
Hollywood, yayıncı patlaması yaşıyor
Netflix, Amazon, Disney ve HBO Max olmak üzere şu anda Hollywood'da tabiri caizse bir yayıncı patlaması yaşanıyor. Her bir platform kendi yapımcılığını üstlenmiş durumda ve bu da sektöre bir balon gözüyle bakılmasına yol açıyor. Tabii bu konuda uzmanların söylediğine göre bu balon son derece sağlam ve kervana Paramount Plus ve Peacock katılmasıyla birlikte yakın bir zamanda patlayacak gibi durmuyor.
Hollywood, Kate Winslet, Robert Downey Jr. gibi dünya çapında ünlü oyunculara "A-list" adı veriyor. Bu listede olan insanlar, televizyon ya da beyaz perde fark etmeksizin yapımlardan en çok parayı kazanan ünlüler olarak görülüyor. A list oyuncular çoğunlukla sadece ilk 10 bölüm için sözleşme imzalarlar ve her bir bölümden kaç yüz bin dolar, ya da milyon dolar alacakları önceden belirlenir. Dilerseniz şu anda yayında olan dizilere ve oyuncuların bu dizilerden bölüm başı ne kadar ücret aldıklarına yakından bakalım.
Ünlü Hollywood yıldızlarının bölüm başına aldığı ücretler:
- Jeremy Strong "Succession" / 300-350 bin dolar
- Sarah Snook "Succession" / 300-350 bin dolar
- Kieran Culkin "Succession" / 300-350 bin dolar
- David Harbour "Stranger Things" / 350-400 bin dolar
- Winona Ryder "Stranger Things" / 350-400 bin dolar
- Ted Danson "Mr. Mayor" / 400 bin dolar
- Jason Sudeikis "Ted Lasso" / 400 bin dolar
- Henry Cavill "The Witcher" / 400 bin dolar
- Sara Gilbert "The Corners" / 400 bin dolar
- Laurie Metcalf "The Corners" / 400 bin dolar
- John Goodman "The Corners" / 400 bin dolar
- Jude Law "The Third Day" / 425 bin dolar
- Brian Cox "Succession" / 400-450 bin dolar
- Angela Bassett "9-1-1" / 450 bin dolar
- Viola Davis "The First Lady" / 600 bin dolar
- Michelle Pfeiffer "The First Lady" / 600 bin dolar
- Gillian Anderson "The First Lady" / 600 bin dolar
- Pedro Pascal "The Last of Us" / 600 bin dolar
- Steve Martin "Only Murders in the Building" / 600 bin dolar
- Martin Short "Only Murders in the Building" / 600 bin dolar
- Kate Winslet "Mare of Easttown" / 650 bin dolar
- Sarah Jessica Parker "And Just Like That..." / 650-750 bin dolar
- Cynthia Nixon "And Just Like That..." / 650-750 bin dolar
- Kristin Davis "And Just Like That..." / 650-750 bin dolar
- Bryan Cranston "Your Honor" / 750 bin dolar
- Chris Pratt "Terminal List" / 1,4 milyon dolar