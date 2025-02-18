Kendine has atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken bu yeni ötegezegen, sahip olduğu özellikleriyle birçok araştırmacıyı şaşırtmış durumda.

Gökbilimciler, Güneş sistemimizin ötesindeki gizemli ötegezegenler hakkında daha fazla bilgi edinme arayışında ve artık James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş bir teleskop sayesinde sadece bu gezegenleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda onların atmosferlerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatına sahip oluyoruz.

Bugün ise bilim insanları uzak bir ötegezegenin atmosferinin ilk 3 boyutlu görüntüsünü oluşturmayı başardılar ve bu ötegezegen daha önce gördüğümüz hiçbir gezegene benzemiyor.

Yapılan araştırmada yüzey sıcaklığı yaklaşık 2800 derece olan WASP-121b gezegeninin atmosferindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bu sıcaklık, demir ve titanyum gibi metallerin güçlü rüzgarlarla taşınarak atmosfere karışmasına yol açabiliyor. Aşağıdaki animasyonda gezegenin farklı katmanlarının gezegenin etrafında nasıl hareket ettiği gözler önüne serilmiş durumda.

Gezegenin atmosferi animasyona dönüştürüldü

Avrupa Uzay Ajansı'ndan baş araştırmacı Julia Victoria Seidel, "Bu gezegenin atmosferi sadece Dünya'da değil, tüm gezegenlerde hava durumunun nasıl işlediğine dair anlayışımızı zorlayacak şekilde davranıyor. Âdeta bilim kurgudan fırlamış gibi." açıklamasında bulundu.

Gözlemler, gezegenin farklı katmanlarında birbirinden bağımsız olarak hareket eden rüzgârları da ortaya çıkardı. Demir, sodyum ve hidrojen gibi elementler, gezegenin yörüngesinde farklı hızlarla hareket ediyor.

Ötegezegen daha fazla incelenecek

Lund Üniversitesi'nden Bibiana Prinoth ise "Bir gezegenin kimyasal yapısı ve hava durumu gibi ayrıntılarını bu kadar uzak bir mesafeden inceleyebilmemiz gerçekten akıllara durgunluk veriyor." diyerek araştırmanın ne denli önemli olduğunun altını çizdi.

Şimdilik gezegen yakından incelenmeye devam edilecek ve gelecekte gezegene dair daha fazla detay duymamız muhtemel.