Fiyatına Göre Alınabilecek, 15 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Kablosuz kulaklıklar, son dönemlerin en popüler ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Onlarca teknoloji üreticisi, piyasaya sürdükleri kablosuz kulaklıklarla tüketicilerin bir numaralı tercihi olmaya çalışıyorlar. Bizler de sizler için, piyasada bulunan ve fiyatına göre alınabilecek, en iyi 15 kablosuz kulak içi kulaklıktan bahsedeceğiz.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte teknoloji üreticileri, kablo kalabalığını ortadan kaldırmak için çeşitli girişimlerde bulundular. Bu bağlamda, kablosuz kulaklıklar ve kablosuz şarj teknolojileri gibi yeni şeyler hayatımıza girdi. Özellikle de akıllı telefon sektörünün önde gelen isimleri tarafından geliştirilen kablosuz kulaklıklar, tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Teknoloji üreticileri, genelde iki tip kablosuz kulaklık üretimi yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi kulak üstü olarak nitelendiriliyor ve tüketiciler, bu kulaklıkları kafalarının üstünden geçen bir bant aracılığıyla kullanabiliyorlar. Bir de kulak içi kablosuz kulaklıklar bulunuyor. Kulak içi kablosuz kulaklıklar ise tüketicilere gürültü engelleme ve zaman zaman da daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Şimdi sizlere, fiyatına göre ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi 15 kablosuz kulak içi kulaklıktan bahsedeceğiz.

Fiyatına göre alınabilecek en iyi 15 kablosuz kulak içi kulaklık

TWS i18 Bluetooth 5.0 Kulaklık

Fiyat: 57,20 TL

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen AirPods'lar, bugün dünyanın en popüler kablosuz kulaklık modellerinden bir tanesi. Hal böyle olunca da diğer teknoloji üreticileri, Apple'ın kablosuz kulaklıklarını kopyalamak için büyük bir rekabet içerisine girdiler. Onca şirketin arasından sıyrılmayı başaran bu replika AirPods'lar ise uygun fiyatlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Tam anlamıyla kulak içi olmasa da TWS i18'e sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak ürünü satın alabilirsiniz.

TWS i99 Dijital Göstergeli Kulaklık

Fiyat: 96,99 TL

i99 modelinin az önce bahsettiğimiz i18'den temel farkı, şarj ünitesinde bulunan ekran. Kulaklıkların şarj durumunu görmenize yardımcı olan bu ekran, istemediğiniz anlarda kablosuz kulaklığınızın şarjının bitmesinin önüne geçiyor. Böylelikle kulaklığınızın şarj durumunu daima kontrol altında tutabiliyorsunuz.

Dijital gösterge ekranı bulunan TWS i99'a hemen sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Haylou GT1 Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 121 TL

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2019 yılının en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesiydi. Şirket hem akıllı telefonları hem de aksesuar ve ekosistem ürünleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Şirketin beğenilen ürünlerinden bir tanesi de "Haylou GT1" olarak isimlendirilen kablosuz kulaklık modeliydi.

4 saate kadar kullanım imkanı ve Xiaomi Haylou GT1'i satın almak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Airdots Tws Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 123,97 TL

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin en popüler kablosuz kulaklık modellerinden bir tanesi de hiç şüphesiz Redmi Airdots Tws'ydi. Şirket, bu kablosuz kulaklık modelini adeta peynir ekmek gibi sattı ve bu ürünü kullanan tüketiciler, genel olarak üründen memnun olduğunu ifade ettiler.

Eğer sizler de Xiaomi Türkiye garantili Redmi Airdots Tws'ye sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Haylou GT2 Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 164,90 TL

Xiaomi'nin az önce paylaştığımız Haylou GT1 modelinin biraz daha gelişmiş bir versiyonu olan Haylou GT2, tercih edebileceğiniz başka bir Xiaomi ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 3,5 saat kullanım imkanı sunan kulaklık modelinin kutusu, 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde şarj olabiliyor ve böylelikle de kulaklıklarınızın ihtiyaç duyduğu gerekli enerjiyi sağlayabiliyor.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

QCY T3 TWS Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 217 TL

Çinli bir teknoloji üreticisi olan QCY tarafından piyasaya sürülmüş olan T3 TWS modeli, 5 ila 6 saat arasında kullanım imkanı sunuyor. 10 metre kadar geniş bir alan içerisinde kullanabileceğiniz T3 TWS, sunduğu dokunmatik kontrol imkanıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Eğer QCY tarafından piyasaya sürülmüş olan bu kablosuz kulaklığa sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Airdots Pro Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 257 TL

Xiaomi'nin belki de en çok tercih edilen kablosuz kulaklık modeli şüphesiz Airdots Pro. Şirket, Apple'ın AirPods modellerine benzettiği Airdots Pro ile tüketicilere fazlasıyla şık ve kullanışlı bir kablosuz kulaklık deneyimi sunmayı vadetti. Airdots Pro şu sıralar, kablosuz kulaklık sektörünün en popüler ürünlerinden bir tanesi.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Anker Soundcore Liberty Neo TWS Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 399,90 TL

Ses kalitesi konusunda kendisini ispatlamış bir şirket olan Anker tarafından geliştirilen kablosuz kulaklıklar, tahmininizden çok daha fazlasını sunuyor. Öyle ki bu kulaklıkların sahip olduğu mini bataryalar, 20 saate varan kullanım imkanı sunuyor ve ayrıca suya da dayanıklı. Ürün, sahip olduğu IPX7 sertifikasıyla da aldığı parayı sonuna dek hak ediyor.

Anker kalitesine hemen sahip olabilmek için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Huawei Freebuds Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 449 TL

Çinli teknoloji devi Huawei tarafından piyasaya sürülmüş olan Freebuds kablosuz kulaklıklar, özellikle de Huawei akıllı telefonunuz varsa birkaç adım ön plana çıkıyor. Çünkü bu ürün özellikle de Huawei'nin akıllı telefonları ile muhteşem bir uyum içerisinde çalışıyor ve kullanıcıları nasıl memnun edeceğini de fazlasıyla biliyor.

Ortam gürültüsünü kısmen de olsa engelleyebilen ve Huawei Türkiye garantili olan bu ürüne satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JBL Tune 120 Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 559,46 TL

JBL tarafından geliştirilen "Pure Bass" teknolojisine sahip olan Tune 120 modeli, kullanıcılara 16 saate varan kullanım imkanı sunuyor. Siri ve Google Asistan desteğiyle de ön plana çıkan Tune 120, kaliteli bir kablosuz kulaklık modeli arayan tüketiciler için fiyatı biraz tuzlu olsa da uzun ömürlü bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Ürüne sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JBL Tune 220 Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 699,91 TL

JBL Tune 120'nin biraz daha farklı bir versiyonu olan Tune 220, 19 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Sol kulaklığa yerleştirilmiş bir kontrol bölümü olan Tune 220, bu sayede pek çok işlevin kolaylıkla yetine getirilmesini sağlıyor. Ayrıca az önce paylaştığımızı Siri ile Google Asistan desteğinin yanı sıra Pure Bass teknolojisi de Tune 220'de bulunuyor.

Eğer JBL kalitesini biraz daha büyük tasarımlı bir kablosuz kulaklık modeliyle yaşamak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Tune 220'yi satın alabilirsiniz.

Jabra Elite 65T Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 718,28 TL

Sert bir tasarıma sahip olan Jabra Elite 65T modeli, tek şarjda 5 saat toplamda ise 15 saate varan kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklık, özel sistemlere sahip olduğunu öne sürerek hem kulaklık hem de mikrofon konusunda benzersiz bir deneyim sunduğunu iddia ediyor.

Ürünü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 799 TL

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geliştirdiği Galaxy Buds'lar, pek çok teknoloji tutkununun satın almak istediği ancak fiyatı nedeniyle biraz düşündüren bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 6 saat boyunca kesintisiz kullanım imkanı sunan Galaxy Buds, özellikle de Samsung tarafından piyasaya sürülmüş olan akıllı telefonlarla muhteşem bir uyum içerisinde çalışıyor.

Eğer sizler de bir Samsung Galaxy Buds sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 898,10 TL

Çinli teknoloji devi Huawei'nin en yeni kablosuz kulaklıklarından bir tanesi olan Freebuds 3, ergonomik tasarımı ve aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Freebuds 3'ün fiyatını sonuna kadar hak ettiğini hiç düşünmeden söyleyebiliriz.

Huawei Freebuds 3'ü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Apple Airpods Pro Kablosuz Kulaklık

Fiyat: 1.699,90 TL

ABD merkezli teknoloji Apple'ın bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Airpods Pro modeli, duyurulmasıyla birlikte büyük tartışmaların odak noktasında olmuştu. Çünkü Apple tarafından geliştirilen bu kablosuz kulaklığın fiyatı, Türkiye şarklarında giriş seviye bir akıllı telefon alabilecek kadar yüksekti. Ancak elbette bu ürünün ses kalitesi ve iPhone uyumluluğu, çok da tartışılması gereken bir konu değil.

Eğer sizler de Apple Türkiye garantili Airpods Pro'ya sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.