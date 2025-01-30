Yapılan bir araştırma kapsamında turistlere göre en kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu.

DiscoverCars.com tarafından yapılan bir araştırma, turistlere gittikleri ülkelerdeki sürücülere yönelik en nazik ülkeleri belirlemek adına sorular yöneltti. 4930 sürücünün değerlendirmeleriyle hazırlanan sıralamada, Türkiye 8,73 puanla dünyanın en kibar sürücülerine sahip üçüncü ülkesi oldu.

Turistlerin Türkiye’de sürüş deneyimini “en iyi” olarak nitelendirdiği araştırmada, bazı yerel alışkanlıkların farklı kültürlerden gelen sürücüler için ilk başta şaşırtıcı olabileceği belirtildi. Örneğin Türkiye’de sollama yapacağını bildirmek için korna kullanmak yaygınken, Hollanda gibi ülkelerde korna yalnızca acil durumlarda tercih ediliyor.

Türkiye listede üçüncü sırada

Listenin zirvesinde 8,83 puanla Kıbrıs yer alırken, Yeni Zelanda 8,77 puanla ikinci sırada yer aldı. Türkiye’yi ise Avustralya (8,60) ve Portekiz (8,54) takip etti. İlk 10'da Almanya, İspanya, Polonya ve İtalya da bulunuyor.

Öte yandan en düşük puanı alan ülkeler arasında ABD'nin Florida eyaleti (7,14) ve Sicilya (7,14) yer aldı. Hız sınırlarına uyulmaması ve sabırsız sürüş tarzı, turistlerin en çok şikâyet ettiği konular arasında yer aldı.

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