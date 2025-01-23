"2024 Küresel Trafik Karnesi" raporuna göre dünya çapından 946 şehir arasında en yoğun trafiğe sahip olanları belli oldu.

İstanbul, geride bıraktığımız 2024 yılında trafik sıkışıklığı nedeniyle sürücülerin 105 saat kaybetmesiyle dünya genelinde birinci sırada yer aldı.

İstanbul'daki trafik artışı geçen yıl ile kıyaslandığında tam %15'lik bir artış söz konusu. İstanbul'u 102 saatle New York ve Chicago, 101 saatle Londra ve 97 saatle Mexico City takip ediyor.

İlk sıra 105 saat ile İstanbul'un

ABD merkezli INRIX firmasının "2024 Küresel Trafik Karnesi" raporuna göre dünya çapında 946 şehrin ulaşım verileri incelendi. Raporda trafiğin ekonomik faaliyetlerin bir göstergesi olduğu ancak aynı zamanda ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı.

İncelenen şehirlerde pandemi sonrası şehir merkezlerine hafta sonu ve gece seyahatlerinde artış görüldü, uzaktan çalışma ise %8 oranında azaldı. Cuma günleri en yoğun seyahat günü olarak belirlendi.

Avrupa'da trafik gecikmeleri ülkelere göre farklılık gösterdi. Fransa'da kentsel alanların yarısında gecikmeler artarken, Almanya'da ise 53 şehirde gecikmeler arttı. İngiltere'de trafik sıkışıklığı sabit kalırken, Londra ülkedeki trafik gecikmelerinin yarısını oluşturdu.