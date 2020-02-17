En Parlak 11. Yıldız Betelgeuse, Git Gide Sönükleşiyor

Gökyüzünün bilinen yıldızlarından Betelgeuse, geçtiğimiz yıl içerisinde sönükleşti. Değişken parlaklık gösterdiği bilinen yıldızın hâlihazırda sönükleşmeye devam ediyor oluşu ise astronomları endişelendirdi.

Geceleri uzaya doğru baktığımızda birçok yıldızın parladığını, bazılarının bize göz kırptığını görürüz. Her ne kadar şehirlerin ışık kirliliği sebebiyle belli olmasalar da özellikle kırsal kesimlerde bu yıldızlar gecenin manzarasını bir başka güzel hâle getiriyor.

Dünya'dan 642,5 ışık yılı uzakta bulunan yıldız Betelgeuse, zifiri karanlıkta görebileceğiniz en parlak 11. yıldız olmasıyla tanınıyor. Astronomların gözlemleri ise bir hâyli şaşırtıcı ve üzücü. Koca yıldız, aylar geçtikçe git gide sönükleşiyor.

Parlaklığının dönemden döneme daha parlak veya daha sönük olduğu bilinen Betelgeuse 1,56 büyüklüğünü geçmesine rağmen hâlâ sönükleşmeye devam ediyor. Onlarca yıldır yıldızı izleyen astronomlar için bu sönükleşme beklenmeyen bir olay.

Dünya'da bulunan en büyük teleskopa ev sahipliği yapan ve kendisi olan Avrupa Güney Gözlemevi, yıldızın 2019 yılı boyunca değişimini gösteren yeni ve üzücü görüntüleri yayınladı.

Akıllardaki en büyük soru ise Betelgeuse'in bir süpernova olarak patlayıp patlamayacağı. Alanında uzman olan astronomlar ise bunun önümüzdeki 100.000 yıl içerisinde gerçekleşeceğinden başka herhangi bir bilgi sağlayamıyor.

Yıldızın bize bu kadar uzak bulunması sebebiyle şu an gördüğümüz parlaklık azalışının yüzyıllar önce yaşandığı ancak Dünya'ya bu ışınların şu an ulaştığı belirtiliyor.

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Son aylarda parlaklığının %38 oranında azalmasıyla Betelgeuse, en parlak 24. yıldız sıralamasına geriledi.