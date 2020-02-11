Şubat Ayında Gözlemleyebileceğiniz Kızıl Yıldız: Betelgeuse

Astronomiseverler şu sıralar, en parlak 11. yıldızı çıplak gözle görebiliyorlar. Şubat ayı boyunca kuzey yarım kürede rahatlıkla görülebilen Betelgeuse yıldızı, Güneş'ten 1.000 kat daha büyük ve Dünya'ya 642 ışık yılı uzaklıkta.

Geçtiğimiz hafta sonu, 2020'nin ilk Süper Ay'ını izleme imkanı yakalayan astronomiseverler, şu sıralar başka bir güzelliği daha gözlemleme imkanına sahipler. Eğer sizler de gökyüzünü izlemeyi seviyorsanız, şubat ayı sizlere Betelgeuse yıldızını sunacak.

Betelgeuse yıldızı, hem bilim insanlarının hem de astronomiseverlerin yakından tanıdığı bir kızıl yıldız. Avcı Takımyıldızı'nda yer alan bu dev yıldız, şu sıralar kuzey yarım kürede açıkça görebiliyor. Eğer sizler de tüm ihtişamıyla parlayan bu yıldızı çıplak gözle görmek isterseniz, sizlere az sonra bahsedeceğimiz şeyleri yapabilirsiniz.

Betelgeuse yıldızı, bizden 642 ışıkyılı uzaklıkta ve gezegenimize hayat veren Güneş'ten tam 1.000 kat daha büyük. Gökyüzünün en parlak 11. yıldızı olarak bilinen Betelgeuse, her dönem dikkat çekmiştir. Bilim insanlarının uzunca bir süre incelemelerde bulunduğu bu yıldız, özellikle de yılın bu döneminde değişken tavırlar sergiliyor ve zaman zaman parlayıp kararıyor.

Bilim insanlarına göre Betelgeuse yıldızı, son yıllarda kararmaya başladı. Bu durum, Betelgeuse'nin bir süpernovaya yaklaştığını ya da yıldızın ölümüne az kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre Betelgeuse'nin bir süpernova yaşaması, Dünya'dan da açıkça görülebilecek ancak bu patlama, bizi herhangi bir şekilde etkilemeyecek.

Betelgeuse yıldızının kızıl yapısı, bu yıldızı benzersiz ve her zaman fark edilebilir kılıyor. Ancak bu yıldızı çıplak gözle görebilmeniz için doğru yere bakmanız ve yıldızları az da olsa tanımanız gerekiyor.

Betelgeuse yıldızını görmek için yapmanız gerekenler;

Bu yıldızı görebilmek için çevrenin çok da aydınlık olmayacağı bir yere gidin. Gözlerinizi bir süre karanlığa alıştırın.

Yönünüzü güney batıya çevirin ve Avcı Takımyıldızı'nı bulmaya çalışın. Bu takımyıldız şöyle görünüyor olacak;