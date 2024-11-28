Araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlara göre en sevdiğiniz film türü beyniniz hakkında bazı ipuçları veriyor.

Favoriniz, belgeseller mi yoksa aksiyon filmleri mi? Vereceğiniz cevaptaki film tercihleriniz sadece kişisel zevklerinizi değil, beyninizin çalışma şeklini de gösteriyor.

Araştırmacılar, film türü tercihleri ile beynin duygusal tepkileri arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Hazırsanız, beyninizin perde arkasına doğru süzülelim.

Film türleri sadece eğlence tarzımızın değil, aynı zamanda beyin yapımızın işleyişine dair ipuçları da sunuyor.

Aksiyon, komedi, suç, gerilim ya da belgesel tercihleri, beynimizin duygusal uyaranlara nasıl tepki verdiğini gösteriyor. Martin Luther Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, yaklaşık 260 kişinin film tercihiyle beyin faaliyetleri arasında çarpıcı bağlantılar buldu.

Sonuçlar, bireylerin izlemeyi sevdikleri türlere göre duygusal tepkilerinin ne kadar değişken olduğunu ortaya koyuyordu.

Filmlerin beynimizi nasıl harekete geçirdiğini görebiliyoruz.

Araştırmada, katılımcıların film türü tercihleriyle beynin iki önemli bölgesi arasındaki ilişki incelendi:

Amigdala: Tehlike durumlarında "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyen bölge.

Tehlike durumlarında "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyen bölge. Nucleus Accumbens: Beynin ödül mekanizmasını yöneten merkez.

Araştırma, aksiyon filmi sevenlerin bu bölgelerde çok şiddetli yanıtlar verdiğini gözler önüne seriyordu. Yani patlayan arabalar, kaçış sahneleri veya kovalamacalar beyninizi tam gaz çalıştırıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, aksiyon filmlerinin yoğun uyaranlar içermesi nedeniyle düşük bir duyarlılık beklenirken bu tür filmleri izleyenler duygusal uyarıcılara daha açık çıktı.

Mizahın beyninizdeki ödül merkezini tetiklediği biliniyor. Eğlence severler, duygusal uyaranlara hassasiyetleriyle aksiyon severlerle aynı kulvarda koşuyorlar çünkü aksiyonla benzer bir durum, komedi severlerde de kendini gösterdi.

Gelelim suç ve belgesel severlere.

Suç, gerilim ya da belgesel sevenlerin ise aynı bölgelerdeki tepkileri daha düşük seviyelerdeydi. Bu, bu tür filmleri sevenlerin duygusal uyaranlara karşı daha sakin tepkiler verdiğine işaret ediyor.

Araştırma ekibinden Psikolog Esther Zwiky, bu sonuçların insanların film tercihlerini, beyinlerinin en çok uyarıldığı türlere göre yaptığını gösterdiğini söylüyor. Özetle, sevdiğiniz film türü, beyninizin çalışma biçimini yansıtıyor.

Siz hangi türün üyesisiniz? Yorumlara yazın!

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