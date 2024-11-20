Hayatlarımızdan memnun olup olmamamızın kişilik özelliklerimiz ile ilgisi olabilir mi? Bilimin bu soruya verdiği cevabı sizlere iletiyoruz.

Literatürde yer alan “Most people’s life satisfaction matches their personality traits: True correlations in multi-trait, multirater, multi-sample data” (Çoğu insanın yaşam memnuniyeti kişilik özelliklerine uyuyor: Çoklu özellikli, çoklu değerlendiricili, çoklu örneklemli verilerde gerçek korelasyonlar) isimli araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma, yaşam tatmini ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri tespit etmeyi amaçlıyor.

Öncelikle araştırmanın metodolojisini incelemekte fayda var.

Araştırma kapsamına, Estonca konuşan 20.886, Rusça konuşan 768 ve İngilizce konuşan 600 katılımcı dahil ediliyor.

Katılımcıların 18-93 yaş aralığında geniş bir yaş, cinsiyet ve kültürel çeşitlilik oluşturacak şekilde seçildiği ve buna ek olarak örneklemde kadın katılımcıların çoğunluğu oluşturduğu belirtiliyor.

Bu doğrultuda, kişilik özellikleri ve genel yaşam tatmini gibi değişkenler araştırma kapsamında değerlendiriliyor.

Peki bulgular neyi işaret ediyor?

Duygusal denge, dışa dönüklük ve sorumluluk gibi özelliklerin yaşam tatmini üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülüyor.

Buna ek olarak, açıklık ve uyumluluk gibi özelliklerin yaşam tatminiyle diğer değişkenlere kıyasla daha zayıf bir ilişkisi olduğu belirtiliyor.

Yaşamlarından memnun olmayan kişilerin buna sebep olan en önemli özelliklerininse yanlış anlaşılma hissi, heyecansızlık, kararsızlık ve kıskançlık olduğu ifade ediliyor.

Hayatlarından memnun olan kişilerin en önemli özelliklerininse kendine güven, risk alma eğilimi ve aileye bağlılık gibi özellikler olduğu söyleniyor.

Özetle bu araştırma, yaşam tatmininin kişilik özellikleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ortaya koyarak önemli sonuçlara ulaşıyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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