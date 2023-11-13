Dünya genelinde en yüksek maaşı alan bu 10 CEO, bu yüklü maaşları hak etmek için neler yapmış olabilir?

Bu içeriğimizde, dünyanın en yüksek maaşını alan 10 CEO'sunu inceleyecek ve bu dudak uçuklatacak maaşları almak için neler yaptıklarına bakacağız.

Bu listede yer alan CEO'lar yılda nasıl milyon dolarlık maaşlar alabiliyor? Bunun cevabı, şirketlerin hisse senedi fiyatlarının artmasında yatıyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, aldığı yaklaşık 226 milyon dolarlık maaş ile listemizin başında yer alıyor. Yani ayda yaklaşık 19 milyon dolar!

Sundar Pichai, ilk olarak şirket içindeki çok zorlu projeleri başarılı bir şekilde yönetti. Bu projeler arasında Toolbar ve Chrome öne çıkıyor.

Ayrıca kilit noktalarda işe alımlar ve bu kişilere mentorluk yaptı. Bunun sonucunda CEO’nun işe aldığı yöneticiler, şirket çalışanları arasında saygı duyulan isimler oldu.

Konser ve etkinlikler düzenleyen Live Nation Entertainment'in CEO'su Michael Rapino, yılda 139 milyon dolar kazanıyor.

Live Nation; şu anda konserler, festivaller ve her türlü etkinlikler açısından dünyanın bir numaralı organizasyon şirketi. Adam Sandler, Pitbull, Pink gibi ünlülerle çalışıyor.

Bu astronomik maaş, Michael Rapino’nun Live Nation Entertainment’ı dünyanın en büyük organizasyon şirketi yapmasından kaynaklanıyor.

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, 99 milyon dolar maaş alıyor.

Tim Cook, Apple CEO’su olarak şirketin genel stratejisini belirliyor. Ayrıca yeni Apple ürünlerini tanıtmakla da ünlü.

American International Group (AIG) CEO'su Peter Zaffino, 75 milyon dolarlık etkileyici bir maaş alıyor.

Sigorta ve finansal hizmetler denildi mi akla gelmesi gereken bir şirket olan AIG, dünyada bulunan en köklü şirketlerden biri.

Hatta AIG, o kadar köklü bir şirket ki diğer sigorta şirketlerine bile güvence sağlıyor.

Fakirlikten kendini kurtararak Broadcom CEO’su olan Hock Tan, 61 milyon dolar maaş alıyor.

Teknoloji dünyasındaki bir diğer dev şirket olan Broadcom’un dünya genelinde milyonlarca müşterisi var. Şirket, özellikle internet ve telekomünikasyon hizmetleriyle öne çıkıyor.

Hock Tan, aslında çocukluk yıllarında fakirlik çekmiş ancak bunu tersine çevirmek için çok çalışmış biri. Bu maaşının arkasındaki başarıları arasında şirketin müşterilerini artırmak ve büyük yatırım kararları almak yer alıyor.

Ingersoll Rand CEO’su Vicente Reynal, 55 milyon dolar maaş alıyor.

Ingersoll Rand endüstriyel ürünler ve çözümlerde dünya genelinde lider şirketlerden biri. Adını pek duymadığımız bu sanayi şirketi; enerji verimliliği, imalat ve inşaat gibi alanlarda birçok hizmete sahip.

CEO’su Vicente Reynal ise geçen yıl çevreci bir yaklaşım güderek elde ettiği başarılar ile bu listeye girdi.

Netflix’in iki CEO’sundan biri olan Reed Hastings’in son maaşı 51 milyon dolar oldu.

Netflix’in kurucularından biri olan Reed Hastings, bu yılın başlangıcında CEO'luk görevini bıraktı ve şirkette icra kurulu başkanı rolüne geçti. Yerine 13 Ocak 2023’te Greg Peters geldi.

Geçtiğimiz yıl boyunca şirketin iki CEO’sundan biri olarak bazı büyük başarılara öncülük etti.

Netflix’in bir diğer CEO’su Ted Sarandos, 50 milyon dolar maaş aldı.

Netflix'in ikincisi CEO’su ve baş içerik sorumlusu olan Ted Sarandos, Netflix dizileri konusunda en son sözü söyleyen isim. Geçen yıl yeni orijinal diziler, filmler ve belgeseller ile platformun içerik kütüphanesini büyük oranda genişletti.

Ayrıca Sarandos Netflix için yetenekli yazarlar, yönetmenler ve oyuncularla anlaşmaları bağlayan biridir. Çok beğendiğiniz bir Netflix dizisi varsa arkasındaki isim büyük ihtimalle kendisidir.

Prologis CEO'su Hamid Moghadam, şirketini lider konuma taşıyarak 48 milyon dolar maaş aldı.

Endüstriyel gayrimenkul yatırım şirketi Prologis, geçen yıl CEO’su öncülüğünde lojistik mülkiyet sektörünün lideri hâline geldi. Prologis'in 19 ülkede toplamda 1,2 milyar metrekarelik mülkü var.

Şirketin en büyük müşterileri arasında Amazon, Home Depot ve FedEX var. Progolis CEO’su Hamid Moghadam, aynı zamanda şirketin icra kurulu başkanı olarak da görev yapıyor.

Günde 17 saat çalışan American Express CEO'su Stephen Squeri, 48 milyon dolar maaş alıyor.

Stephen Squeri, çalışmaya sabah 05.45’te başlıyor ve bir günde toplamda 17 saatlik çalışıyor. Squeri, tam bir işkolik ve her gün 3 saat müşterilerinin e-postalarına kendisi cevap veriyor.

American Express özellikle ABD'de elit ama güvenilir bir şirket. Şirketin çıkardığı en prestijli kredi kartının yıllık ödemesi 695 dolar.

Platin kart sahipleri, bazı hizmetlerde nakit iadesi alabiliyor, yıllık olarak 500 bin dolara kadar uçuş puanı kazanabiliyor ve en iyisi tüm bunları yaparak hava alanlarında VIP salonlarda bekliyor.

Dünya genelinde en yüksek CEO maaşlarını öğrendik. Bu noktada akla bir soru geliyor: Bu 10 CEO, aralarında para toplasa Türkiye'nin dış borcunu kapatabilirler mi?

Türkiye'nin dış borcu, yaklaşık 424 milyar dolar. Bu 10 CEO'nun yıllık maaşlarının %10'unu aralarında topladıklarını varsayarsak, toplanan miktar 40 milyon dolar oluyor.

40 milyon dolarlık bir katkı ise güncel kurdan 1 milyar 158 milyon Türk lirası ediyor. Maaşlarının tamamını verseler bile, Türkiye’nin 424 milyar dolarlık dış borcunun yanında devede kulak gibi kalıyor.