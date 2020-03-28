Endonezya'nın En Aktif Yanardağı Feci Şekilde Patladı

Toplamda 17 binden daha fazla adayı bünyesinde barındıran Endonezya Cumhuriyeti'nin Yogyakarta kenti sınırında bulunan Merapi VolkainikDağı, Cuma günü içerisinde büyük bir patlama geçirdi. Yanardağın patlaması sonrasında mega kül bulutu gökyüzüne yükseldi.

Dünyamızın iç tabakalarında bulunan yüksek sıcaklıktaki erişim kayalar, magma olarak adlandırdığımız akışkan hâldeki formda bulunan yapıya ismini veriyor. Yaklaşık 2 bin santigrat derece sıcaklığa sahip olan magma, sıkıştığı durumlarda yer yüzeyine ulaşarak patlama etkisi yaratıyor.

Yanardağ ya da volkanik dağ olarak adlandırdığımız magma çıkış noktaları arasında Endonezya içerisinde en etkin bulunanı olan Merapi Volkanik Dağı, 28 Mart Cuma günü feci bir şekilde patladı.

Küller 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Merapi yanardağının patlamasının ardından göğe yükselen kül bulutu, yerden yaklaşık 4.876 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı. Otoritenin açıklamasına göre herhangi bir hasar yaşanmamış iken bölge sakinlerinin panik yapmaması doğrultusunda çağrılarda bulunuluyor.

Tarihi Yogyakarta kentine fazlasıyla yakın olan Merap Dağı, içerisinde bulunduğumuz ayın ilk günleri içerisinde bir kez daha büyük bir patlama geçirmişti. 6 kilometre yüksekliği aşkın kül bulutlarını meydana getiren bu patlama, yakında bulunan Solo kentinin küllerle kaplanmasına ve bir havalimanının tüm uçuşlarını durdurmasına sebebiyet vermişti.

Geçmişi fazlasıyla kötü olan Merapi Volkanik Dağı, 1930 yılında patlayarak 1.300 kişinin, 1994 yılında patlayarak 60 kişinin ve en yakın tarih olan 2010 yılında patlayarak 300 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Sahip olduğu 17 bin ada içerisinde 120'den fazla aktif yanardağı bulunan Endonezya, 28 Mart Cuma günü Merapi Dağı'nda yaşanan patlama sonrasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ise yüreklere su serpti.