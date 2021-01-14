Endonezya'da Dünyanın En Eski Hayvan Çizimleri Keşfedildi

Endonezya'da bulunan arkeologlar, Sulawesi adasında bulunan bir mağarada tarih öncesi çizilmiş hayvan figürleri buldu. Araştırmalar sonucunda 45 bin yıl önce çizildiği tahmin edilen bu çizimler, bölgedeki ilk insanların varlığını simgeliyor.

Endonezya’da bulunan arkeologlar, Sulawesi adlı bir adada yer alan mağarada, eski dönemlere ait olduğuna inanılan hayvan resimleri buldu. Çizimlerin üzerindeki kristalleşmiş kalsiyum karbonatı uranyum izotopları sayesinde inceleyebilen araştırmacılar, resimlerin 45 bin yıl önce çizilmiş olabileceğini keşfetti.

Bilim insanları, inceledikleri karbonatın sadece yüzeyde olduğunu, daha derin katmanlar araştırılabilirse resimlerin 45 bin yıldan daha eski olabileceğini vurgularken, buldukları resimlerin bölgedeki ilk insan topluluğunu simgelediğini belirtti.

Uzmanlar, çizimler üzerinden DNA örnekleri almayı planlıyor

Bulunan resimler ile ilgili araştırmayı yürüten Maxime Aubert, yayımladıkları makalede şu sözleri dile getirdi; “Bu resimleri çizen insanlar tıpkı bizim gibi moderndi ve sevdikleri bir resmi çizebilecek kapasiteye ve tüm ekipmanlara sahiptiler.”

Bulunan ilk çizim, yaklaşık 1 metre 30 santimetre boya, 54 santimetre ene sahip ve yetişkin boyutlarda bir domuzu sergiliyor. Domuzun hemen arkasında iki adet el izi ve tam karşısında başka bir domuz figürü bulunuyor. Araştırmacılar, bu el izlerini çıkarabilmek için insanların ellerine pigment tarzında bir şey dökmeleri gerektiğini, bu el izlerinden en kısa zamanda DNA örnekleri çıkarmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Dünyanın en eski hayvan figürleri olarak adlandırılan bu çizimler, yine de ilk insan yapımı resimleri arasına giremedi. Başka bir araştırmada uzmanlar, Güney Afrika’da 73 bin yıl önce çizildiğine inanılan hashtag figürüne benzer bir resim keşfetmişti.