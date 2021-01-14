COVID-19 ile mücadele kapsamında yapılacak aşılar için randevu alma ekranı Sağlık Bakanlığı tarafından bugün itibarıyla açıldı. CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verilmesinden sonra açılan koronavirüs aşı randevusu MHRS üzerinden nasıl alınır, açıklıyoruz.

Sinovac isimli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının 14 günlük test süresinin ardından sonunda kullanıma uygun olduğu anlaşıldı ve aşı için 'Acil Kullanım Onayı' verildi. Ülkemizde 'Acil Kullanım Onayı' alan aşıyı ilk olan kişi ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Vatandaşlar ise aşı olmak için kolay randevu sistemi MHRS üzerinden randevu alacaklar.

Sağlık Bakanlığı, MHRS sistemi üzerinden koronavirüs aşısı için randevu alma ekranını bugün itibarıyla açtı. e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilen MHRS sisteminde koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, MHRS üzerinden aşı randevusu alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, adım adım açıkladık.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Adım #1: Buraya tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ekranına girin,

Buraya tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ekranına girin, Adım #2: e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, Eğer daha önce MHRS sistenimini kullanmadıysanız 'Üye Ol' butonuna basın, Üyelik için belirlediğiniz şifreyle giriş yapın,

e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, Adım #3: Giriş yaptıktan sonra üst tarafta yer alan 'Aşı randevusu al' kısmına tıklayın,

Giriş yaptıktan sonra üst tarafta yer alan 'Aşı randevusu al' kısmına tıklayın, Adım #4: Size verilen tarih, saat ve yerde aşınızı olabilirsiniz.

Sağlık çalışanı değilseniz şimdilik karşınıza çıkan ekranda "Saygıdeğer Vatandaşımız, COVID-19 Aşılama Programına ilk olarak Sağlık Çalışanlarımızdan başlanacaktır. Diğer öncelikli gruplar için aşılama programı, Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir." uyarısı çıkacaktır.

Kimler aşı önceliğine sahip?

Sağlıkçılar 65 yaş ve üzeri kronik hastalar Riski kamu görevlerinde ve işlerde çalışanlar 50 - 64 yaş aralığında kronik hastalığı olanlar, 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar 18 - 49 yaş arası genç ve yetişkinler

Öncelik sırasında ilk sırada sağlıkçılar bulunuyor. Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikli olarak sağlık personellerine yapılacak. Toplanda 1 milyon 119 bin 886 sağlık personelinin bulunduğu ülkemizde ilk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personellerine uygulanacak.

Sağlıkçılardan sonra ise 65 yaş üstü ve kronik hastalar geliyor. Sağlıkçılara uygulanan aşıdan geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplamda 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacağı belirtiliyor.

Bu kişilerden sonra ise riskli ortamda çalışan kişilerin aşı olması planlanıyor. Bu kişiler askerler, polisler adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe ve toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar şeklinde sıralanıyor.

En son ise 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı bulunanlar, 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18 ila 49 yaş arası genç yetişkinler ve çocuklar aşılanacak. Aşı uygulamaları ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

Aşı olanlar SMS ile bilgilendirilecek

İlk doz aşıyı olan Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım." ifadesini kullandı ve telefonuna gelen mesajı gösterdi. Mesajda Bakan Koca'nın hangi doz aşıyı hangi tarih ve saatlerde olduğu ve aşının nerede yapıldığı belirtildi.