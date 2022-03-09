106 Yıl Önce Batan Endurance Gemisinin Batığı Bulundu

Günümüzden 106 yıl önce batan ve Antarktika'da son derece ünlü olan Endurance isimli geminin batığı sonunda bulundu. Keşfin direktörü, Endurance'ın şimdiye kadar gördüğü en iyi ahşap batık olduğunu ifade etti.

Kaşif Ernest Shackleton'ı Antarktika’nın bir ucuna taşıyan ancak 1915 yılında bir buz tarafından ezilerek okyanusun dibine gömülen Endurance isimli gemi, Antartika’nın en sevilen hayatta kalma hikayelerinden birisinin baş karakteri olarak biliniyor.

Hikayeye göre 1915 yılında buza saplanıp kalan ve batmadan önce kış ayları boyunca orada kalan geminin 27 kişilik mürettebatı, bu süre boyunca su yüzeyindeki buz üzerinde mahsur kalmış ve buralarda kurdukları kamplarda hayatta kalma mücadelesi vermişti. Shackleton’ın liderliği ve hiçbir can kaybının olmaması açısından oldukça ünlü olan hikayede tek büyük kayıp ise devasa gemi Endurance olmuştu.

O zamandan beri kayıplarda olan Endurance’ın enkazı, 106 yıl sonra sonunda bulundu. Endurance’ın enkazı, 1915'te geminin kaptanlığını yapan Frank Worsley tarafından kaydedilen son pozisyonun sadece dört mil güneyinde, Weddel Denizi’nin 3 bin kilometre altında keşfedildi.

Endurance enkazının oldukça iyi durumda olduğu belirtildi

Falklands Maritime Heritage Trust tarafından düzenlenen ve Endurance22 olarak adlandırılan bir arama seferi, keşfi 8 Mart'ta yaptıkları bir basın açıklamasıyla duyurdu. Şubat ayı başlarında bir buzkıran olan Agulhas II ile yelken açan Endurance22 ekibi, bir dizi otonom sualtı aracı kullanarak deniz tabanında olağandışı özellikleri taradı. Bunun sonucunda gemi enkazını keşfeden ekip, gemiyi incelemek adına enkaza yüksek çözünürlüklü kameralar gönderdi.

Enkazın son derece iyi durumda olduğunu gösteren görüntülerde; çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yapmakta olan gemi enkazında çok ciddi bir çürüme durumu olmadığı, bunun nedeninin ise Wedden denizindeki buzlu koşulların, ahşabın tahribatına yol açabilecek olan herhangi bir organizmanın varlığına izin vermemesi olduğu ifade edildi. Geminin ismi olan Endurance'ın İngilizcede 'dayanıklılık' anlamına geldiğini düşündüğümüzde, geminin isminin hakkını verdiğini söyleyebiliriz.

Endurance22 keşif direktörü Mensun Bound ise yaptığı açıklamada, enkazın şimdiye kadar gördüğü en iyi durumdaki ahşap gemi enkazı olduğunu belirtti. Öte yandan Antarktika Antlaşması uyarınca, Endurance'ın enkazının tarihi bir alan ve anıt olarak korunacağı ve buna göre ‘dokunulmaz’ olduğu kaydedildi.

Buz seviyesindeki rekor düşüş, Endurance'ın bulunmasını kolaylaştırdı

Endurance’ın bugüne kadar bulunamamasının başlıca sebebi ise, onu okyanusun derinliklerine gönderen şey ile aynı: Weddel Denizi’ni kaplayan kalın buz tabakası. Bu bölgede ki buz öylesine kalın ki, modern kutup buzkıranlarıyla bile bu bölgeye girmek son derece zordur. Ancak bu yıl Antarktika’da deniz buzu seviyesinde rekor düşüş olması, buzkıranların bölgeye olan ulaşımını büyük oranda kolaylaştırdı. Bu sayede Endurance22, 100 yıldan uzun bir süredir bulunamayan Endurance gizemini aydınlatmış oldu.

İşte karşınızda 100 yıldır sular altında olan Endurance