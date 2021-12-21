Engelli Vatandaşlar İçin 'ÖTV Muafiyetinde' Limit Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelli ve malul vatandaşlara uygulanan ÖTV muafiyetinin kapsamını genişletti. 2021 yılında 380 bin 500 TL olan muafiyet sınırı, 450 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bazı gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Örneğin 2022 yılındaki özel iletişim vergisi ile 2022 yılı MTV oranları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğleriyle kesinleşti. Ancak Bakanlığın çalışmaları bunlarla sınırlı değildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, malul ve engelli vatandaşlara yönelik ÖTV muafiyetinin kapsamını genişletti.

Bilindiği üzere Türkiye'de malul ve engelli vatandaşlarımız için ÖTV muafiyeti var. Özellikle otomobillerde etkili olan bu muafiyet durumu, bir aracın ÖTV'den muaf olarak satın alınabilmesini sağlıyor. Bu da vatandaşlara kimi zaman yüz binlerce liralık fayda sağlıyor. İşte bu uygulama, artık daha geniş kapsamlı hale getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV muafiyetindeki üst sınırın 450 bin 500 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

ÖTV sınırı 330 bin 800 TL'ydi

Hazine ve Maliye Bakanlığının önceki düzenlemesine göre ÖTV'den muaf olmak isteyen bir vatandaş için üst sınır, 330 bin 800 TL'ydi. Ancak dolar kurundaki dalgalanma, bu imkanı neredeyse kullanılamaz hale getirdi. Zira yaşanan gelişmeler sonucunda 300 bin TL'nin altına satın alınabilecek yalnızca bir otomobil modeli kalmış durumda. Bu otomobil, tahmin edebileceğiniz üzere Fiat Egea Sedan.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'deki 31696 sayılı kararı, engelli ve malul vatandaşların satın alabilecekleri diğer eşyalar için de geçerli....

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar