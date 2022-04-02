Elektrikli Araçlar İçin Şarj Hizmeti Yönetmeliği Yayımlandı

Elektrikli araçların gittikçe yaygınlaşması, ülkemizde de şarj istasyonlarının gelecekte ciddi artış yaşayabileceğini gösteriyor. Şimdi de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu istasyonların kurulmasına, işletilmesine ve şarj hizmetlerinin sunulmasına yönelik 'Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımladı.

Hepimizin bildiği gibi yüksek karbon emisyonları sebebiyle oluşan çevresel etkileri azaltmak için tüm dünya elektrikli otomobil kullanımına yönelmeye başlamış durumda. Birçok dev şirket, önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorlu araç üretmeyi durduracağını ve tamamen elektrikli araçların satışına başlayacağını açıklıyor.

Durum böyle olunca ülkemizde de elektrikli araçlara yönelik yatırımlar artıyor. Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Türkiye’ye geleceği duyurulmuştu. Buna ek olarak yerli otomobil TOGG da ülkemizdeki elektrikli otomobillerin artabileceğini göstermişti. Durum böyle olunca ülkemizde az olarak nitelendirilebilecek şarj istasyonları da gündeme gelmişti. Yakın zamanda devletin şarj istasyonu kurana 20 milyon lira destek vereceğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) buna yönelik bir hamle geldi.

EPDK, Resmi Gazete’de ‘Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ yayımladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araçlara enerji sağlayacak olan şarj ünitesi ve istasyonların kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek için Resmi Gazete’de ‘Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ yayımladı.

Yönetmeliğe göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK’dan konuya ilişkin alınan lisans kapsamında yürütülecek. Ayrıca bu lisans hiçbir durumda başkasına devredilemeyecek. Kurumun açıklamalarına göre lisans almak isteyenlerin, gerekli bilgi ve belgelerle EPDK Başvuru Sistemi üzerinden müracaat etmesi gerecek.

Buna ek olarak lisans başvurusunda bulunacakların, anonim veya limited şirket olarak kurulması gerektiğinin altı çizilirken lisansın en fazla 49 yıla kadar verilebileceği ifade edildi. EPDK, lisans süresinin öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabileceğini de açıklamalarına ekledi.

Lisans alanlar 6 ay içinde 50 adet şarj ünitesi kuracak

Yönetmeliğe göre şarj ağı işletmecisi, lisansını aldıktan sonraki 6 ay içinde 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki istasyonlardan oluşan bir elektrikli araç şarj ağı oluşturacak. Bu ünitelerin en az yüzde 50’sinin DC 50 KW ve üzeri güçte (hızlı şarj) olması gerekecek.

Buna ek olarak; şarj hizmeti fiyatlarının işletmeci tarafından birim enerji fiyatı cinsine göre serbestçe belirlenebileceği, farklı tip ve güçteki ünitelerde farklı fiyatların bulunabileceği, fiyatların dijital mecralardan ilan edilmesinin gerekeceği, tüketicilerden üyelik bedeli gibi ek ücretlerin alınmayacağı, makul ölçüde kârlılığın dikkate alınacağı gibi maddeler de yönetmelikte yer aldı. Ayrıca mücbir sebepler dışında şarj hizmetinin kullanıcılarda ayrım gözetmeksizin sürekli ve kesintisiz sunulması gerektiği de belirtildi.

Son olarak EPDK’nın kararında lisans başvurusu için başvuracak tüzel kişiler için belirlenen asgari sermaye tutarının 4 milyon 500 bin lira olması gerekeceği ifade edilirken, lisans alma bedelinin 300 bin lira, lisans tadili bedelinin 14 bin lira ve lisans sureti çıkartma bedelinin de 3 bin lira olarak belirlendiği ifade edildi.