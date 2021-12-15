Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Batarya ve şarj istasyonları ile ilgili konuşan Kacır, 2022'de çok önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Kamuoyunun gündeminden düşmek bilmeyen yerli otomobil projesi TOGG ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. "Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar" isimli bir etkinlikte TOGG ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobilinin özellikle de şarj gereksinimiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de elektrikli otomobil devrimi için bazı sorunlar olduğu kesin. Örneğin henüz Türkiye'nin pek çok yerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları bulunmuyor. İşte Mehmet Fatih Kacır da bu noktaya parmak bastı. "Teknik standartları yayınladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık. 2022 yılı sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde, Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarımızı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz." diyen Kacır, yakın bir gelecekte Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş olacağını söyledi.

Batarya üretimi Gemlik'te olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır'ın değindiği noktalardan bir tanesi de yerli otomobilin bataryasıydı. Yerli otomobil bataryasının üretimine çok kısa bir süre sonra Gemlik'te başlanacağını ifade eden Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un yalnızca bir elektrikli otomobil olmadığını, bu otomobili üretmek için bataryadan otonom sürüş sistemine kadar tüm yenilikçi teknolojilere yatırım yapıldığı belirtti. "Yerli otomobilin seri üretimiyle birlikte araçlarda kullanılacak olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOGG ile dünya devi Farasis, batarya hücresi yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Öte yandan, küresel firmaların da ülkemizde bu alanda artan ilgisine şahit oluyoruz. Ford, Türkiye'deki fabrikasında elektrikli ticari araç ve akü üretimi için 2 milyar euroluk yatırımını duyurdu. Bu yatırım ile Ford, kendisi ve Volkswagen için elektrikli ticari araçların üretimini gerçekleştirecek." şeklinde konuşan Kacır, Türkiye'nin batarya üretiminde hangi noktada olduğunu açıklamış oldu.

Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar etkinliği kapsamında söz alan isimlerden bir tanesi de Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Kürsü Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak'tı. Albayrak, Almanya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede otonom araçlara büyük yatırımlar yapıldığından bahseden Şahin Albayrak, Almanya'da direksiyonu bile olmayan tam otonom araçların 10 yıl içerisinde kullanılabilir olacağını söyledi.