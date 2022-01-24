Elon Musk'ın Türkiye'ye gelişi ile ilgili yeni bilgiler açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre Musk, bu ziyaretinde otomobil şirketinin Türkiye'deki Tesla Motorları isimli şirketinin sermayesini artırdı. Ayrıca Tesla otomobiller de Türkiye'ye gelecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş ve aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu üst düzey yöneticilerle temaslarda bulunmuştu. Elon Musk'ın Türkiye'ye gelişi, o günlerde gündemin ana maddelerinden biriydi. Şimdiyse bu ziyaret ile ilgili yeni bilgiler açığa çıktı.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk'ın Türkiye'ye gelişinden, Tesla araçların Türkiye'ye getirilmesi sürprizi çıktı. Elon Musk'ın bu görüşmeler sırasında Türkiye'de kurduğu 710 bin TL'lik "Tesla Motorları" isimli şirketin sermayesini 50 milyon TL artırdığı ifade ediliyor. Bu yatırımların sonucunda, Tesla'nın piyasaya sürdüğü tüm modeller ülkemize getirilecek ve vatandaşın beğenisine sunulacak.

Tesla Motorları'nın CEO'su belli oldu

İddialara göre Tesla Motorları isimli şirketin başına Kemal Geçer getirildi. Bu isim, 2015 yılından beri Lufthansa Havayolları’nın Türkiye-Irak CEO'luğunu yapıyordu. Şirketin Kemal Geçer sayesinde yüzde 20 büyüdüğünü düşündüğümüzde, Tesla Motorları'nın Geçer'den beklentisinin yüksek olduğunu belirtebiliriz.

Elon Musk, Türkiye ile ilk kez dirsek teması kurmuyor. İş insanı, 2017 yılında bizzat Türkiye'ye gelmişti. O ziyarette de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Musk, Türkiye'den memnun ayrılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Elon Musk ile Recep Tayyip Erdoğan, video konferans usulü ile bir görüşme gerçekleştirmişti.