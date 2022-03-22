Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik girişimler için destek paketi açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan paket, elektrikli şarj istasyonları için 20 milyon TL'ye kadar, diğer teknolojik girişimler için 10 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önemli bir düzenlemesiyle geldi. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik adı altında yapılan düzenlemeler, ülkemizde teknolojiye yapılacak yatırımlardaki devlet desteğini artırıyor. Özellikle de elektrikli şarj istasyonlarına yatırım yapmayı düşünenler, bu düzenleme ile önemli avantajlar sağlayacaklar.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre elektrikli şarj istasyonu kurmak isteyen vatandaşlara, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Bu destek programından faydalanan vatandaşlar, aldıkları makine ve teçhizatları 1 yıl boyunca devredemeyecekler. Devir yapılacak olması durumunda makine ve teçhizatın kullanıldığı yer ve kullanım amacının değişmemesi gerekecek.

Teknolojiye verilen destek elektrikli şarj istasyonlarından ibaret değil

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre devletin teknoloji desteği, yalnızca elektrikli şarj istasyonlarından ibaret olmayacak. Sanayiye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile ortaya çıkan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için de destek verilecek. Bu destek, proje bedelinin yüzde 60’ına ve 10 milyon TL’ye kadar olacak. Devlet, bu destek için de geri ödeme talebinde bulunmayacak. Bu destek paketinden yararlanacak yatırımcılar, teminat vermeleri durumunda alacakları paranın yüzde 25'ini ön ödeme şeklinde alabilecekler. Devlet, destek paketi kapsamına aldığı işletmeye 36 ay süre verecek ve projenin de bu süre içerisinde tamamlanmasını isteyecek. Ancak olası aksaklıklar için yalnızca bir seferlik 6 aylık uzatma imkanı sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ihtiyaç duyulması durumunda bu destek paketleri için çağrıda bulunabilecek. Herhangi bir proje için geçerli olabilecek bu destek paketi çağrısı, günün koşullarına göre yapılacak. Bakanlık, destek paketini yalnızca belirli bir coğrafi lokasyon ya da ne yapılması gereken belli olan bir proje için destek verebilecek. Bu çağrı sonucunda destek paketi alan kişi ya da kurum, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek. Müdürlük, destek oranını düşürme ya da tamamen sıfırlama gibi yetkilere sahip olacak.