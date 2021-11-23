Son yıllarda çeşitli oyun yapım şirketlerini satın almasıyla ve elde ettiği başarılarla sık sık adını duyuran Epic Games, sektörün önde gelen şirketlerinden Harmonix’i satın aldı.

Amerikan oyun yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, Rock Band, Dance Central gibi efsanevi oyun serilerinin yaratıcısı; dünyanın önde gelen oyun stüdyolarından biri olan Harmonix’i satın aldı.

Herkese hitap eden eğlenceli ve ilgi çekici müzik deneyimleri yaratmasıyla öne çıkan Harmonix ekibi, Fortnite’ın müziklerini geliştirmek için Epic Games ile iş birliği yapacak.

Fortnite’ın müzikal tasarımını Harmonix yapacak

Harmonix Music Systems, Epic Games ile anlaşmasını resmi internet sitesinden “Şimdiye kadar geliştirdiğimiz projelerle insanların müzik deneyimini yeniden tanımlamasını sağladık. Şimdi ise benzersiz müzikal oyun deneyimlerimizi Metaverse’e taşımak için Epic Games ile birlikte çalışacağız, bundan daha heyecanlı olamazdık” sözleriyle duyurdu. İmzalanan bu ortaklıkla Harmonix ekibi, Fortnite’ın müzikal tasarımını geliştirmek için Epic Games ile çalışacak. Fortnite üzerinde çalışacak Harmonix, kendi bünyesinde bulunan mevcut oyunları desteklemeye devam edecek.

Harmonix’in başkanı ve kurucu ortağı Alex Rigopulos, “Oyuncularımızın daha keyifli müzik yapması ve paylaşması için Epic Games ile çalışarak sınırları zorlayacağız, yeni yollar icat edeceğiz” dedi. Başkan Rigopulos, her zaman dünyanın en sevilen müzik deneyimlerini yaratmayı hedeflediklerini, Epic Games’e katılarak bu hedefi daha geniş ölçekte gerçekleştirmeyi umut ettiklerini ifade etti. Epic Games’in oyun geliştirme başkan yardımcısı Alain Tascan, “Müzik, milyonlarca insanı Fortnite’ta bir araya getiriyor. Harmonix ekibi ile oyuncuları pasif dinleyicilerden aktif katılımcılara dönüştüreceğiz ve bambaşka bir müzik deneyimi yaşatacağız” dedi.