GTA 5 Oyuncuları Aşı Olmak İçin Kuyruklar Oluşturdu [Video]

Pfizer, GTA Online için oluşturulan Latin Amerika'nın en büyük sunucusu ile bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında oyun içerisine eklenen aşı merkezleri ile oyuncular COVID-19 aşısına teşvik edildi. Sunucudaki merkezler, büyük ilgi görmüş durumda.

BioNTech ile yaptığı çalışmalar sayesinde koronavirüs aşısının geliştirilmesini sağlayan Pfizer, Brezilya'da dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Dünyanın en popüler oyunlarından Grand Theft Auto 5'in çevrimiçi modu için oluşturulan ve Latin Amerika'nın en büyük sunucusu olarak bilinen Cidade Alta'yla bir anlaşma yapan Pfizer Brezilya yönetimi, oyun tutkunlarının GTA Online'da aşı vurulmalarını sağlamaya başladı. Böyle bir şey yapılmasının nedeni, tahmin edilebileceği üzere insanları gerçek dünyada COVID-19 aşısı olmaya teşvik etmek.

GTA Online oyuncuları bilir; oyunu yalnızca resmi sunucular üzerinden oynayabileceğiniz gibi özelleştirilmiş sunucular ile roleplay deneyimi de yaşayabilirsiniz. Cidade Alta, ikinci kategoride yer alan bir sunucu. İş birliği kapsamında bu özelleştirilebilen sunucuda aşı merkezleri kuran yetkililer, aşı vurulmuş oyunculara özel bir etiket veriyor. Oyun içerisinde kola yapıştırılabilen bu etiket, sunucudaki oyuncular arasında adeta bir fors olmaya başlamış durumda.

İşte Cidade Alta isimli sunucuda yer alan bir aşı merkezi

FIVEM gibi aracı uygulamalar aracılığıyla bağlanılabilen özelleştirilmiş GTA 5 sunucuları, oyuncuların bazı meslek gruplarına üye olmalarına da imkan tanır. Bu bağlamda; Cidade Alta için yapılan özelleştirme çalışmaları ile oyuna sağlıkçılar da yerleştirildi. Aşı vurmaktan sorumlu olan bu oyuncular, aşıyla ilgili bilgi almak için aşı merkezine giden diğer oyunları gerçek hayattaki gibi bilgilendiriyorlar. Bu sayede aşıyla ilgili korkuların giderilmesi amaçlanıyor.

GTA Online için hazırlanmış özel sunucudaki aşı etkinliği, oyuncular arasında oldukça popüler hale geldi. Roleplay deneyimini en iyi şekilde yaşamak isteyen oyuncular, bu merkezlere giderek aşılarını vuruluyor, oyundaki avatarları için oluşturulmuş etiketleri kullanmaya başlayabiliyorlar. Üstelik yetkililer, etkinliğin daha fazla insana ulaşabilmesi için sosyal medyada da bir kampanya başlattılar. Bu kampanya kapsamında oyundaki etiketli avatarlar, gerçek sosyal medya platformlarında paylaşılıyor.

Pfizer şimdi, GTA Online sunucusu üzerinden yapılan teşviklerin gerçek dünyaya yansımasının nasıl olacağını takip etmeye başladı. İnsanların Latin Amerika'nın en büyük GTA Online sunucusunda oluşturulan etkinlikten etkilenip etkilenmeyeceklerini zaman gösterecek. Our World in Data'daki verilere göre Brezilya nüfusunun yüzde 60,04'ü tam aşılı. Önümüzdeki günler, GTA Online kampanyasının işe yarayıp yaramadığının anlaşılabilmesini sağlayacak.

GTA Online sunucusundaki aşı merkezlerinin gösterildiği bir roleplay videosu