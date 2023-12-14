Epic Games'in Yılbaşı İndirimleri kampanyası başladı. Bu kampanyada, ortalama bir zincir mağaza hamburgeri fiyatı olan 120 TL altına alınabilecek oyunları derledik.

Epic Games'in yılbaşı kampanyası başladı. TL ile işlem yapmaya devam eden Epic Games'in sunduğu indirimler sayesinde oyun kütüphanelerimizi daha da zenginleştirebilmek mümkün oldu.

Hâl böyle olunca sizler için, kampanyada 120 TL altına alınabilecek en iyi oyunları derledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, seçtiğimiz oyunlara yakından bakalım.

Epic Games yılbaşı kampanyası ile ilgili detaylara ulaşmak için:

Epic Games kampanyasında 120 TL altına satın alabileceğiniz oyunlar:

Bu pakette standart oyunun dışında 40'tan fazla ek paket de yer oluyor ve grafikler de 4K Ultra HD'ye yükseltiliyor. Normal fiyatı 599,99 TL olan bu paket, 59,99 TL'ye alınabiliyor.

22 milyondan fazla oyuncusu olan The Elder Scrolls Online, kampanya kapsamında 179 TL yerine 53,70 TL'ye alınabiliyor. Oyun, Elder Scrolls dünyasında MMORPG deneyimi sunuyor.

Price of Persia Warrior Within ile birlikte bir kez daha mitolojik yeraltı dünyasına giriş yapıyoruz. Normal şartlar altında 119 TL'ye satılan oyun, kampanyayla 23,80 TL'ye alınabiliyor.

Oturup model inşa ettiğimiz bu oyun tam bir kafa dağıtma aracı, bir yandan da gerçekte çok masraflı olabilen bir hobiyi deneyimlememizi sağlayan bir oyun. Normalde 160 TL'ye satılan oyun, kampanyayla 80 TL'ye satılıyor.

200'den fazla Yılın Oyunu ödülü alan The Elder Scrolls V: Skyrim'i oynamadıysanız bu paketi kaçırmayın. Bu versiyonda oyunun tüm ek içerikleri yer alıyor ve grafikler de iyileştirilmiş durumda. Oyunun fiyatı 349 TL'den 69,80 TL'ye iniyor.

Korku kültü olan Call of Cthulhu'nun bilgisayar oyunu bize grotesk ve gerilimli bir dedektiflik hikâyesi sunuyor. Oyunun fiyatı kampanyada 129 TL'den 32,25 TL'ye düşüyor.

Kutu oyunu da şahane olan Terraforming Mars, farklı şirketlerden birini seçip Mars'ı yaşanabilir hâle getirme çabası gösterdiğimiz bir oyun. Normalde 33 liraya alınan oyun, 16,50 TL'ye kaçırılmaması gerekenlerden.

Kan, karanlık ve savaşla dolu olan Warhammer evreninde geçen bu oyunda kendi Deamonhunters ekibimizi kurup sonsuz tane yaratığı öldürüyoruz. Tur bazlı rol yapma oyunu türündeki oyunun fiyatı 200 TL'den 80 TL'ye iniyor.

Star Wars dünyasına Lego yapımlarının eğlenceli bakış açısıyla daldığımız bu oyun, 349 TL'den 69,90 TL'ye iniyor. Oyunda 300'den fazla karakter ve 100'den fazla araç yer alırke, 23 gezegen keşfediyoruz.

Roma'nın kaderini kendimiz şekillendirdiğimiz bu oyun, strateji türü sevenleri kendisine çekiyor. 210 TL'lik oyun kampanyada 84 TL'ye satılıyor.

Bu güzel strateji oyunu bir dönem ücretsiz olarak da verilmişti. O zaman oyunu alamayanlar, kampanya ile 340 TL yerine 102 TL'ye oyuna sahip olabiliyor.

Dishonored, bu koleksiyon ile birlikte oyunculara hem ana oyunu hem de ek paketleri deneyimleme şansı sunuyor. Normal fiyatı 179 lira olan oyun, kampanyada 44,75 TL'ye iniyor.

Talos I adlı uzay aracında uyanıp insanlığı sonsuza kadar değiştirmeyi amaçlayan ve inanılmaz ters giden bir deney sonrasında maceraya atılıyoruz. 349 TL'lik oyun, bu kampanyada 87,25 TL'ye satın alınabiliyor.

Rol yapma oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gereken bu oyun, Pathfinder sistemine dayanıyor. Oyunun fiyatı 249,44 TL'den 49,88 TL'ye iniyor.

Klasik şehir simülasyonuna yeni bir bakış sunan oyun, kampanyada 280 TL'den 84 TL'ye iniyor.

Popüler sıra tabanlı strateji oyunu Civilization VI, seçtiğimiz ırkı dünyanın hâkimi yapmak için mücadele ettiğimiz bir yapım. 219 TL'lik oyun kampanyada 21,90 TL'ye iniyor.

Assasin's Creed serisinin bu popüler yapımı, serinin en karanlık oyunlarından biri olarak görülüyor. Oyunun fiyatı 229 TL'den 68,70 TL'ye indirilmiş.

Aksiyon ve dövüş türündeki oyunda temel oyuna, 7 çok oyunculu mod da dâhil ediliyor. Normal fiyatı 349 TL olan yapım 52,35 TL'ye satıyor.

Popüler serinin ikinci oyununda San Francisco'daki hacker grubu DedSec'e katılıyoruz. Normal fiyatı 699 TL olan yapım, kampanyada ise 104,85 TL'ye satılıyor.

South Park serisinin mizahını oyun dünyasına taşıyan yapım, 349 TL'den 87,25 TL'ye geriliyor. Oyunda South Park'ı kurtarmaya çalışıyoruz.