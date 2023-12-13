Epic Games, büyük merakla beklenen yılbaşı kampanyasını başlattı. Platform, bu sene her gün ücretsiz oyun vermese de 10 Ocak'a kadar devam edecek kampanyada normal indirimlere ek olarak bir de sepette %33'lük kupon hediye ediyor.

Yıllardır ücretsiz verdiği oyunlarla oyuncuların gönüllerine taht kuran Epic Games, Steam’in dolara geçmesiyle artık ülkemizde daha da popüler olmaya başlamıştı. Bu yüzden yaptığı kampanyalar da büyük heyecanla bekleniyordu.

Platform, bugün yılbaşı indirimlerini başlattı. “Yılbaşı Tatil İndirimi 2023” isimli kampanya, 10 Ocak 2024 TSİ 19.00’a kadar, yani yaklaşık 1 ay devam edecek. Platform, daha önceki yıllardaki gibi bu sene her gün ücretsiz oyun dağıtmayacak. Ancak haftalık olarak gizemli oyunları bedava verecek. Bunun dışında kampanyada önemli fırsatlar da var.

200 TL üzeri oyunlarda, normal indirimlere ek olarak %33’lük indirim var

Epic, kampanya kapsamında sepette %33’lük bir indirim sunuyor. Bu %33’lük indirim, yalnızca 200 TL ve üzeri oyunlarda geçerli olacak. Şartları sağlayan her kullanıcı kuponu elde edebilecek. Kupon, her kullanıldığında yenilenecek. Yani kampanya boyunca yaptığınız satın alımların hepsinde %33’lük indirimi kullanabileceksiniz.

%33’lük indirimin 200 TL üstü tüm oyunlarda geçerli olduğunu söylemiştik. Epic, buna ek olarak oyunlara normal indirim de yaptı. Bu da normal yılbaşı indirimine ek olarak %33’lük bir indirim daha uygulayabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin Hogwarts Legacy’nin fiyatı şu anda 1.099 TL’den %40 indirimle 659,40 TL’ye düşmüş durumda. %33’lük kuponla bu fiyat sepette 441,79 TL’ye düşüyor.

Tüm bunlara ek olarak Epic Games, bir de Epic Ödülleri’ni de %10’a yükseltti. Bu da uygun satın alımlarda %10’luk para iadesi alabileceğiniz anlamına geliyor. Yine Hogwarts Legacy'i baz alacak olursak fiyat 441 TL'den 397 TL civarlarına düşüyor.

Epic Games'in yılbaşı kampanyasında kaçırmamanız gereken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli fiyatı Alan Wake 2 912 TL 488,73 TL (%20+%33) EA Sports FC 24 1.199 TL 321,59 TL (%60+%33) The Lord of the Rings: Return to Moria 309 TL 175,97 TL (%15+%33) Ghostrunner 2 679 TL 387,25 (%15+%33) Assassin's Creed Mirage 849 TL 398,18 TL (%30+%33) Dead Island 2 429 TL 172,45 (%40+%33) The Crew Motorfest 1.199 TL 401,66 TL (%50+%33) Mortal Kombat 1 1.199 TL 481,99 TL (%40+%33) Red Dead Redemption 2 1.150 TL 254,26 TL (%67+%33) Star Wars: Jedi Survivor 1.199 TL 401,99 TL (%50+%33) Immortals of Aveum 999,99 TL 267,99 TL (%60+%33) The Outlast Trials 269 TL 135,17 TL (%25+%33) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 441,79 TL (%40+%33) Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 361,39 TL (%40+%33) God of War 899 TL 301,16 (%50+%33) The Last of Us Part I 1.099 TL 493,34 TL (%33+%33)

İndirimli fiyatlara %10'luk iadeyi dahil etmedik. Epic Games'in kampanyasıyla ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.