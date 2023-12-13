Yıllardır ücretsiz verdiği oyunlarla oyuncuların gönüllerine taht kuran Epic Games, Steam’in dolara geçmesiyle artık ülkemizde daha da popüler olmaya başlamıştı. Bu yüzden yaptığı kampanyalar da büyük heyecanla bekleniyordu.
Platform, bugün yılbaşı indirimlerini başlattı. “Yılbaşı Tatil İndirimi 2023” isimli kampanya, 10 Ocak 2024 TSİ 19.00’a kadar, yani yaklaşık 1 ay devam edecek. Platform, daha önceki yıllardaki gibi bu sene her gün ücretsiz oyun dağıtmayacak. Ancak haftalık olarak gizemli oyunları bedava verecek. Bunun dışında kampanyada önemli fırsatlar da var.
200 TL üzeri oyunlarda, normal indirimlere ek olarak %33’lük indirim var
Epic, kampanya kapsamında sepette %33’lük bir indirim sunuyor. Bu %33’lük indirim, yalnızca 200 TL ve üzeri oyunlarda geçerli olacak. Şartları sağlayan her kullanıcı kuponu elde edebilecek. Kupon, her kullanıldığında yenilenecek. Yani kampanya boyunca yaptığınız satın alımların hepsinde %33’lük indirimi kullanabileceksiniz.
%33’lük indirimin 200 TL üstü tüm oyunlarda geçerli olduğunu söylemiştik. Epic, buna ek olarak oyunlara normal indirim de yaptı. Bu da normal yılbaşı indirimine ek olarak %33’lük bir indirim daha uygulayabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin Hogwarts Legacy’nin fiyatı şu anda 1.099 TL’den %40 indirimle 659,40 TL’ye düşmüş durumda. %33’lük kuponla bu fiyat sepette 441,79 TL’ye düşüyor.
Tüm bunlara ek olarak Epic Games, bir de Epic Ödülleri’ni de %10’a yükseltti. Bu da uygun satın alımlarda %10’luk para iadesi alabileceğiniz anlamına geliyor. Yine Hogwarts Legacy'i baz alacak olursak fiyat 441 TL'den 397 TL civarlarına düşüyor.
Epic Games'in yılbaşı kampanyasında kaçırmamanız gereken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Alan Wake 2
|912 TL
|488,73 TL (%20+%33)
|EA Sports FC 24
|1.199 TL
|321,59 TL (%60+%33)
|The Lord of the Rings: Return to Moria
|309 TL
|175,97 TL (%15+%33)
|Ghostrunner 2
|679 TL
|387,25 (%15+%33)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|398,18 TL (%30+%33)
|Dead Island 2
|429 TL
|172,45 (%40+%33)
|The Crew Motorfest
|1.199 TL
|401,66 TL (%50+%33)
|Mortal Kombat 1
|1.199 TL
|481,99 TL (%40+%33)
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|254,26 TL (%67+%33)
|Star Wars: Jedi Survivor
|1.199 TL
|401,99 TL (%50+%33)
|Immortals of Aveum
|999,99 TL
|267,99 TL (%60+%33)
|The Outlast Trials
|269 TL
|135,17 TL (%25+%33)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|441,79 TL (%40+%33)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|361,39 TL (%40+%33)
|God of War
|899 TL
|301,16 (%50+%33)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|493,34 TL (%33+%33)
İndirimli fiyatlara %10'luk iadeyi dahil etmedik. Epic Games'in kampanyasıyla ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.