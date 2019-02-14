EPttAVM'deki Tanzim Satışlarda Kargo Ücreti Ne Kadar Olacak?

ePttAVM üzerinden satışına başlanan sebze ve meyvelerde ne kadar kargo ücreti ödeyeceğinize değiniyoruz.

ePttAVM üzerinden gerçekleştirilecek olan tanzim satışlarda, kargo ücretinin ne kadar olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Ürünler sitede şu an 'tükenmiş' olarak görünüyor ancak ürünlerin eklenmesiyle kargo fiyatları da ortaya çıkmış oldu.

İşte Ulaştırma Bakanı Turhan'ın resmi açıklaması:

"Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya konulan tanzim satışlarını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.”

Sebze ve Meyve Fiyatları

Havuç: 2.50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz: 2.25 TL

Salatalık: 4 TL

Patates: 2 TL

Soğan: 2 TL

Patlıcan: 4.5 TL

Biber: 6 TL

Son olarak kargo fiyatına gelelim. Ürünlerin hepsinden en fazla 3'er kilo ekleme yapılabiliyor. Öte yandan aldığınız ürün ve kiloya bakılmaksızın, toplamda 4.10 TL kargo ücreti ödemeniz gerekiyor.