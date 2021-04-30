Udemy online eğitim platformunu hepimiz biliyoruz ancak bu başarının arkasındaki ismin bir Türk, Eren Bali olduğunun çok azımız farkındayız. Malatya’nın küçük bir köyünde başlayan bu çekingen dehanın yolculuğunun Silikon Vadisi’nde milyar dolarlık bir şirkete dönüşmesi ise filmlere konu olacak bir başarı hikayesi. Eren Bali’nin ilham veren yolculuğuna yakından bakalım.

Ne internet ne de internete bağlanmak için kullanılacak bir cihaz artık lüks değil, insani bir ihtiyaç. Çünkü internette eğitim var, gelecek var, dünya var. Bu dünyada ise eğitim alanında öne çıkan bir platform olan Udemy dikkat çekiyor. Bir online eğitim platformu olan Udemy üzerinden dileyen herkes, dilediğini konuda yalnızca bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile hayal bile edemeyeceği uzmanlardan eğitim alabiliyor.

Udemy platformunun başarısının arkasında ise hepimizi gururlandıran bir Türk, Eren Bali var. Çekingen bir insan olduğunu söyleyen Bali’nin milyar dolarlık bir şirket haline gelen Udemy yolculuğu ise filmlere konu olacak cinsten bir hikaye. Tüm küçük girişimcilere ilham olan ve gerçekten sıfırdan bir şeyleri başarabileceğimizi gösteren Eren Bali ve onun Malatya’nın küçük bir köyünden başlayarak Silikon Vadisi’nde devam eden hikayesine yakından bakalım.

Malatyalı çekingen bir dahi:

Anne ve babası öğretmen olan Eren Bali, 1984 yılında Malatya’nın küçük bir köyünde dünyaya geldi. Annesinin beş sınıfa birden ders anlattığı tek odalı bir okulda eğitim hayatına başlayan Bali, liseye Malatya Fen Lisesi’nde devam etti. Burada zekasını ortaya koyarak Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda derece yaptı ve dünya çapında önemli okulların dikkatini çekti.

Bali’nin hayatını değiştiren önemli nokta ise ablasının ODTÜ’yü kazanması ile eve alınan bilgisayar ve bağlatılan internet oldu. İnternetin sonsuz dünyasını keşfeden Eren Bali, olimpiyat derecesi ile dikkatini çektiği MIT ve Harvard gibi okulların teklifini reddederek ODTÜ’de bilgisayar mühendisliği okumaya karar verdi. Çekingen bir çocuk olduğunu söyleyen Bali o günler için ‘Malatya’dan hiç çıkmamıştım, Amerika çok uzak geldi.’ diyor.

ODTÜ yıllarında girişimciliğe adım atıyor:

ODTÜ’de bilgisayar mühendisliği okumak için Ankara’ya gelen Eren Bali, burada ortaokul arkadaşı ve daha sonra iş ortağı olacak olan Oktay Çağlar ile karşılaşıyor. İkilinin ilk projeleri, öğrencilerin bir sunucu üzerinden müzik dinlemelerini sağlayan MP3 Server isimli bir program. Program çok tutsa da dönemin ODTÜ ağı bu sistem için yeterli gelmiyor.

İkilinin gerçek anlamdaki ilk girişimcilik projesi ise guncelbasin.com isimli bir internet sitesi. Burada henüz proje aşamasında olan binaların 3 boyutlu modellerini sunmayı amaçlayan ikili, hüsrana uğruyor diyemeyiz ancak başarılı da olamıyorlar. Udemy’nin temelleri ise bu başarısızlık sonucu atılıyor.

Udemy fikri doğuyor:

Birkaç parlak olmayan girişimden sonra Eren Bali, ODTÜ Teknokent’e gelerek eğitim veren yerli ve yabancı uzmanlara bir teklif sunuyor. Teklife göre gelen eğitmenler kayda alınacak ve yalnızca ODTÜ öğrencileri değil, dileyen herkes kendi kurdukları platform üzerinden bu eğitimlere ulaşacak.

Pek çok eğitmen bu teklifi kabul ediyor ve adım adım Udemy’ye giden yol açılıyor. Yaklaşık bir yıl boyunca bu sistemi oturtan Eren Bali ve Oktay Çağlar, bir noktada projeyi büyütmeye karar veriyor ve boğulacaksak büyük denizde boğulalım diyerek Amerika Birleşik Devletleri’nin teknoloji merkezi olan Silikon Vadisi’nin yolunu tutuyorlar.

Eren Bali için Silikon Vadisi dönemi başlıyor:

Her genç ve tecrübesiz girişimci gibi Eren Bali ve Oktay Çağlar da uçaktan inip Silikon Vadisi’ne girdikleri zaman fikirlerinin havada kapılacağını düşünüyorlardı. Ancak çalışma iznini bile almaları çok zor oldu. Fikrin kapışılacağını düşünmelerinin yanlış olduğunu anlamak için ise 57 başarısız deneme yapmaları gerekti.

Evet, bugün milyar dolarlık bir şirkete dönüşen Udemy tam 57 yatırımcı tarafından reddedilmişti. Eren Bali o dönem için ‘Vazgeçmemiz gerekirdi ama bu fikir dünya için gerekliydi.’ diyor. İyi ki diyor ve şansı tam 58. yatırımcıda dönüyor.

Eren Bali ve Oktay Çağlar ikilisinin görüştüğü 58. yatırımcı olan Dave McClure, Udemy girişiminin geleceği olduğunu görerek 1 milyon dolar yatırım yapmayı kabul etti. İşte gereken yalnızca buydu. Silikon Vadisi’nde bir şirketin bazen saatte kazandığı para, Udemy için yetti de arttı bile.

57 yatırımcının böyle bir fikre yatırım yapmamasının ise tek nedeni sertifikaydı. Yatırımcılara göre kimse sonunda sertifika almayacağı bir eğitime girmezdi. Eren Bali ise katılımcının sertifika aldıktan sonra platformdan uzaklaşacağını ancak Udemy sisteminde katılımcıların hayat boyu eğitim felsefesi ile art arda farklı eğitimlere katılacağını savunuyordu. Bali, haklı çıktı.

Udemy sonunda eğitim sektörüne giriyor:

Görüştükleri 58. yatırımcı olan Dave McClure’den aldıkları 1 milyon dolar can suyu ile girişimi hareketlendiren Eren Bali ve Oktay Çağlar, eğitim sektörüne hızlı bir giriş yapıyor ve online eğitim alanında adlarını en başarılı şirketlerden biri olarak yazdırmayı başarıyorlar.

Dave McClure, Silikon Vadisi yatırımcıları arasında önemli bir yere sahip. Bu ismin böyle bir girişime yatırım yapması diğer yatırımcıları da uyandırıyor ve Udemy büyük bir destek alıyor. Birkaç büyük destekten sonra ise her şey çorap söküğü gibi birbirini izliyor.

Bugün Udemy üzerinden ulaşabileceğiniz binlerce uzmanın verdiği binlerce eğitim bulunuyor. Üstelik bu eğitimlerin çoğu için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Pek çok uluslararası şirket, şirket içi eğitimleri için Udemy platformunu tercih ediyor. Bu durum şirketin hem gelir kapısının açık olmasını hem de ücretsiz eğitimlerin ücretsiz olarak kalmasını sağlıyor.

Eren Bali için Udemy başarısının arkasındaki sır vazgeçmemek:

Udemy başarısı ile Forbes gibi önemli dergilere kapak olan, pek çok ödül alan ve eğitim dünyasının parmakla gösterilen insanı olan Eren Bali; Malatya’dan çıkıp Silikon Vadisi’ndeki milyar dolarlık ilk Türk şirketi olmasının arkasındaki sırrın vazgeçmemek olduğunu söylüyor. Basit bir öneri gibi görünse bile düşünelim, kaç kişi 58. yatırımcıyı bulana kadar kapı kapı dolaşmayı sürdürürdü?

Eren Bali’nin diğer bir sırrı ise insanları anlamış olmaktır. Beş sınıfın tek bir odada eğitim gördüğü okuldan sonra internet dünyasını görmek ve internetin o çocuklar için bir fırsat eşitliği yaratacağını öngörmek gerçek bir başarıdır. Bu öngörüye güvenen çekingen çocuğun her şeyi göze alarak daha önce gitmekten korktuğu ABD’ye gitmesi de alkışı hak ediyor.

Online eğitim platformu Udemy başarısının arkasındaki Türk olan Eren Bali ve onun ilham veren hikayesini anlattık. Bir fikir, biraz inat ve biraz da şansın yardımı ile başarı zor da olsa yakalanıyor ve geriye böyle ilham veren hikayeler bırakıyor.