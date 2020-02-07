Ericsson, Corona Virüsü Endişesiyle MWC 2020'ye Katılmayacak

İsveçli teknoloji devi Ericsson, Mobil Dünya Kongresi 2020'ye Corona virüsü salgını nedeniyle katılmayacağını duyurdu. Ericsson, etkinliğe katılmayacağını belirten ilk şirket değil. Daha önce de LG, bu seneki etkinliğe katılmayacağını açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden başlayıp dünyaya yayılan ve şu ana kadar 638 kişinin ölümüne neden olan yeni Corona virüsü salgını, teknoloji dünyasını da etkilemeye devam ediyor. İsveçli Ericsson firması, Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020'ye katılmayacağını açıkladı.

Ericsson tarafından yapılan açıklamada, salgının takip edildiği belirtilirken çalışanların sağlığını ve güvenliğini temin etmenin yanı sıra şirketin operasyonları üzerindeki etkisini en aza çekmek için önlemler alındığı belirtildi. Şirket, MWC 2020'de Corona virüsüyle karşı karşıya gelme riski az olsa bile böyle bir riski göze alamayacağını açıkladı.

Ericsson, ürünlerini başka bir etkinlikte tanıtacak:

Ericsson, şirket içinde bir risk değerlendirmesi yaptıktan sonra MWC 2020'ye katılmama kararı aldığını söyledi. Dünya GSM Birliği'ne (GSMA) aldığı önlemler dolayısıyla teşekkür eden Ericsson, fuarda her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlaması gerektiğinden böyle bir riske giremeyeceğini vurguladı. Ericsson, şirketin MWC 2020'de sergilemeyi planladığı ürünleri 'Ericsson Unboxed' isimli ayrı bir etkinlikte kamuoyuna duyacağını açıkladı. Bununla birlikte şirket, bu etkinliğin ne zaman düzenleneceğine dair bir bilgi vermedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle MWC 2020'ye katılmayacağını açıklayan ilk şirket Ericsson değil. LG de birkaç gün önce Corona virüsü endişesiyle etkinliğe katılmayacağını duyurmuştu. ZTE ise fuara katılacağını ancak basın toplantısını iptal ettiğini duyurmuştu.

Corona virüsü nedeniyle teknoloji devleri bir dizi etkinliği iptal etmek zorunda kaldı. Huawei, salgın nedeniyle Shenzhen'de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin ertelendiğini açıklamıştı. Yine Çinli teknoloji devi Xiaomi, Corona virüsünün yayılmasını bir nebze de olsa yavaşlatabilmek için Çin'deki mağazalarını birkaç gün boyunca kapatacağını duyurmuştu.

Apple’ın AirPods üretimini artırma planları da Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenebilir. Apple’ın en büyük üç AirPods üreticisi olan Luxshare, Goertek ve Inventec'in AirPods üretimlerini durdurduğu açıklanmıştı.