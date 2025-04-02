Bir hastalık düşünün ki erkeklerin buna yakalanma olasılığı, kadınlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla. Üstelik hafife alınacak bir rahatsızlık da değil. Söz konusu, beyin sinir hücrelerinin hasar aldığını gösteren parkinson.

Peki bunun arkasında hangi sebepler olabilir? Parkinson hastalığında erkekleri kadınlardan daha riskli kılan şey tam olarak ne?

Gelin, birlikte bakalım.

Bu hastalığın erkeklerde 2 kat daha fazla görülmesinin sebebi, beyindeki normal şartlarda iyi huylu olan bir protein ile alakalı.

PTEN kaynaklı kinaz 1 (PINK1) isimli protein, beyindeki hücresel enerji kullanımını düzenlemede önemli bir role sahip ve normal şartlarda herhangi bir hastalığa sebep olacak bir fonksiyona sahip değil.

Fakat yeni yapılan araştırmalara göre erkeklerin vücudu, bu proteini âdeta bir tehdit olarak algılıyor. Bu şekilde algılamakla kalmayıp beyin hücrelerine nüfuz ediyor. Yani bir bakıma saldırıyor.

Yine farklı bir araştırmaya göre de bağışıklık sistemindeki T hücreleri, PINK1 ile birleşip erkeklerin beyinlerine hasar veriyor.

Yani T hücrelerinin, bu protein ile birleşerek bir saldırı başlattığı oldukça aşikâr.

Çünkü araştırmacılar bu konuya netlik kazandırmak için, parkinson hastalarından kan örnekleri alıyorlar ve kandaki T hücrelerinin, bu rahatsızlıkla ilişkilendirilen farklı proteinlere yanıt verip vermediğine bakıyorlar. Bu noktada da PINK1 proteini öne çıkıyor.

Öyle ki bu proteinin sağlıklı erkeklerde hedef aldığı T hücrelerinde 6 kat artış görülüyor. Sağlıklı kadınlarda ise bu oran sadece 0,7. Elbette bu yeni keşifler de konunun uzmanlarını yönlendirme noktasında büyük bir artı sağlıyor.

Uzmanlar ilerleyen zamanlarda, kan örneklerinde PINK1’e duyarlı T hücrelerini tespitinin, parkinson hastalığının daha erken bir aşamada teşhis edilmesine katkı sağlayacağını ve bunun da tedavilere yardımcı olacağını düşünüyor.

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