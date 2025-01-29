Horlama, yaş ilerledikçe çoğu yetişkinin bir sorunu hâline geliyor. Üstelik bu durum, her ne kadar kabullenilmese de erkeklerde daha sık görülüyor.

Kadınlar da en az erkekler kadar horluyor, ancak bunun birçok sebebi var. Bilimsel araştırmaların sonucuna da göz atınca istatistikler, erkeklerin %40 daha fazla horladığını kanıtlıyor.

Kadın ve erkek fark etmeksizin herkes horlasa bile neden bu oran, erkeklerde daha fazla?

Horlama, çoğu zaman kabullenilmeyen bir gerçektir.

Bu durum, horlayan kişinin sağlığını tehdit edebiliyorken çevresindeki insanlara da huzursuzluk verebiliyor. Horlamanın önüne geçebilmek için pek çok çözüm sunulsa da temel olarak bu durumun sebebini bilmek, daha sağlıklı sonuçlar almamızı sağlayabilir.

Uzmanlar, kadınların da en az erkekler kadar horladığını; ancak horlama oranlarının, erkeklerde %40 iken kadınlarda %24 olduğunu söylüyor.

Kabul etmek biraz zor olsa da ölüm riski bile taşıyor.

Eğer uyku apneniz varsa, horladığınızda nefes kesilmesi yaşamanız çok olasıdır. Bu tür durumlarda horlama, kişiye maksimum zararı verebilir. Yani “yalnızca bir ses” deyip geçmek, pek de iyi bir fikir değil.

Kişi, özellikle uykusuz ve yorgun olduğunda çok sık horlayabiliyor. Uykuya dalınca üst solunum yolundaki kaslar gevşemeye başlıyor. Bazı kişilerde bu kaslar, üst solunum yolunu tıkıyor. Hava geçerken o doku titreşiyor ve horlama sesi de böyle duyulmuş oluyor.

Erkekler neden daha fazla horlar?

Aslında bunun sebebi, tamamen biyolojik. Erkeklerin üst solunum yollarında, kadınlarınkinden daha fazla boşluk ve doku bulunuyor. Yatış pozisyonunda da solunum yolları, kadınlarınkine göre daha fazla tıkanıyor. Uyurken hava geçişi de zorlaştığı için horlama meydana geliyor.

Aşırı kilo da bu durumun bir sebebi. Kadın ve erkek vücudunun taşıdığı farklılıklardan birisi de aşırı kiloyu taşıma biçimleri. Kadınlar, yağ oranlarını kalçalarında biriktirirken erkekler, boyun ve göbek kısmında biriktirir. Özellikle kilolu erkeklerin boyunlarında yağ biriktiğini fark etmiş olmalısınız. Bu yağ, hava yollarını tıkadığı gibi akciğer kapasitesini de azaltır.

Ve o meşhur horlama meydana gelir…

Bir sebebi daha var…

Her birimizde bulunan hormonlar, horlamaya da doğrudan bir etki sağlıyor. Erkeklerdeki testosteron hormonu, araştırmalara göre horlama ile bağlantılı bulundu. Kadın hormonlarında ise hamilelik döneminde artan progesteron vardır. Bu hormon, sabit vantilasyonu destekleyerek hava akışında düşüşe neden olur. Östrojen ise dilin kasılmasını kolaylaştıran bir hormondur, böylece hava yoluna geri düşme olasılığını azaltır.

Ancak menopoz sırasında kadınlarda bu hormonlar azaldığı için horlamalar sıklaşmaya başlar. Kadınlarda az olan horlama oranı, menopoz sonrasında %40’lara kadar ulaşıyor.

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