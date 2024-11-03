Ölümle ilgili merak edilen pek çok şey var. Bunlardan birisi de ölmüş bir kişinin ilk 24 saat boyunca rüya görüp görmediği…

Öldükten bir süre sonra tırnak ve saçların bile uzadığını hesaba katarsak, cevabın evet olacağını düşünüyoruz.

Ancak sonuç, hiç beklemediğiniz gibi de çıkabilir.

İnsanın ölümden sonra beynin rüya görmeye devam etmesi, bilimsel olarak doğrulanmış bir bilgi değil.

Bazı çalışmalar, ölüm anından sonraki kısa bir süre boyunca beynin aktif olabileceğini ve bu sürede beynin belirli aktiviteler gösterebileceğini öne sürüyor. Ancak çalışmalara göre bu süre, genellikle birkaç dakika ile sınırlı ve birkaç saat ya da günler süren bir bilinç ya da rüya durumu olduğu gözlemlenmedi.

Kalp durduktan sonra beynin hücreleri, oksijen ve glikoz eksikliğinden hızla etkileniyor ve yavaşça işlevlerini yitiriyor. Beyin ölümü gerçekleştiğinde ise bilinç de sonlanıyor. Fakat bazı araştırmalar, ölüm anında veya ölümün hemen sonrasında beyinde çok kısa süreli bir "hiperaktif dalga" yaşanabildiğini gösteriyor.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, ölüm esnasında beyinde artan gama dalga aktivitesi gözlemlendi.

Bu ise rüya görmeye veya bilince benzer geçici bir aktivite olasılığını düşündürüyor. Ancak bu aktivite genellikle birkaç saniye sürecek kadar kısa. Bu süre ise rüya görmek gibi bir bilinçli durum yaratmak için yeterli değil.

Benzer sonuçlar, insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da ortaya çıkıyor. Kalp durması sonucu EEG cihazıyla izlenen hastalarda gama aktivitesi gözlenmiş, fakat bu da yine saniyeler sürmüştür.

Yani anlayacağınız üzere, ölümden sonraki ilk 24-36 saat boyunca rüya görme gibi uzun süreli bilinçli bir aktiviteye dair herhangi bir gerçeklik bulgusu yok.

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