Penisin Kırılması Mümkün müdür, Ne Gibi Sorunlara Yol Açabil

Penisinizin kırılması mümkündür ve oldukça vahim sonuçlara neden olabilir. Bu sorunu yaşamanız durumunda en kısa sürede hastaneye gitmelisiniz, muhtemelen ameliyat olmanız gerekecektir. Ne kadar erken tedavi olursanız kalıcı sorunları yaşama ihtimaliniz o kadar azalacaktır.

Anatomik olarak penis kemik yapı içermez; iki adet kavernöz cisim denen, içinde kan dolması ile ereksiyonu sağlayan yapılar ve idrar kanalını(üretrayı) içeren spongioz cisimden oluşur. Travmanın büyüklüğüne göre aynı anda spongioz cisim de zarar görür ve idrar yolu yaralanması(yırtılması) oluşabilir.

Penisinize sert bir darbe aldığınızda şu belirtiler ortaya çıkarsa hemen acile gitmeniz gerekecektir: kırılma sesi, şişme, ani ereksiyon kaybı, şiddetli ağrı, koyu renkte morarma, bükülmüş haldeki penis, idrarda zorlanma, penisin kanaması.

Penis kırılmasının en yaygın nedeni cinsel ilişki sırasındaki pozisyonlardır.

Penetrasyon esnasında penis sert bir şekilde bükülebildiği için kırılma gerçekleşebiliyor. Kadının üstte olduğu pozisyonlar daha çok tehlike yaratıyor. Peniste doğuştan veya sonradan gelişen eğrilik olması ilişki sırasında penisin zorlanmasına yol açarak, penis kırılması ihtimalini artırır. Ayrıca mastürbasyon da yaygın nedenlerden biridir. Düşme vb. bir aksilik de ereksiyon halindeki penisin zarar görmesine neden olabilir.

Tedavi olmadığınız takdirde penisinizde kalıcı hasar kalabilir.

Penis kırılmaları genellikle ameliyat gerektirir. Cerrah, tunika albuginea ve korpus kavernozum'daki yırtığı kapatmak için dikiş kullanacaktır. Ameliyat esnasında yırtılan veya yaralanan dokular tamir edilir, eğer damarsal yaralanma varsa mikrocerrahi ile damar anastomozu yapılması da gerekebilir.

Ameliyattan sonra, genellikle bir ila üç gün boyunca hastanede kalmalısınız. Doktorunuz ağrı kesici ve antibiyotik verecektir. Kırığın tamamen iyileşmesi aylar alacaktır, ameliyattan sonra en az bir ay cinsel ilişkiye girmemelisiniz. En sık 35-40'lı yaşlarda görülür.

Kaynaklar: Op. Dr. Murad Çeltik, Healthline